Saúde do adolescente: FMABC cuida do corpo e da mente dos jovens no ABC Paulista

Você sabia que o Instituto de Hebiatria da FMABC realizou 4,2 mil atendimentos em 2024 para jovens entre 10 e 19 anos?

A saúde dos adolescentes sempre foi um tema crucial para o bem-estar das futuras gerações. Em um momento onde a ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais se tornam desafios crescentes, o Centro Universitário FMABC, localizado em Santo André, se destaca com sua abordagem única.

O instituto da FMABC oferece cuidados especializados a adolescentes de 10 a 19 anos, a saúde do adolescente é abordada de forma integral, com uma equipe multidisciplinar que cuida não apenas dos aspectos físicos, mas também dos psicológicos, emocionais e comportamentais dos jovens entre 10 e 19 anos.

A importância da saúde do adolescente: corpo e mente em sintonia

A adolescência é uma fase de transições e desafios. Além do crescimento físico, os adolescentes enfrentam mudanças emocionais intensas, pressões sociais e acadêmicas. Isso pode levar a questões sérias como transtornos alimentares, uso de substâncias, ansiedade e depressão.

Cuidar da saúde dos adolescentes, portanto, não envolve apenas o tratamento de doenças, mas sim a promoção de hábitos saudáveis, autoconhecimento e gestão emocional. A FMABC se destaca ao integrar atendimento médico especializado com apoio psicológico e psicossocial.

“A abordagem integrada é fundamental para o desenvolvimento saudável dos adolescentes. A saúde física e mental não podem ser tratadas separadamente”, afirma a coordenadora do Instituto de Hebiatria, Ligia Reato.

FMABC: Referência em Hebiatria no ABC Paulista

O Instituto de Hebiatria da FMABC é um dos primeiros centros especializados em saúde do adolescente na região do ABC Paulista.

Desde sua fundação em 2002, o instituto tem sido um pilar importante na atenção integral à saúde de jovens de 10 a 19 anos. Com sede própria desde 2011, o instituto foi projetado para oferecer atendimento especializado que vai além da pediatria convencional.

O que é Hebiatria?

A hebiatria é uma especialização médica focada na saúde do adolescente. Ao contrário da pediatria tradicional, que cuida das crianças, a hebiatria se concentra em uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, com atenção específica para as mudanças físicas, emocionais e sociais. O Instituto da FMABC tem sido pioneiro nesse cuidado integral, atendendo jovens com uma abordagem personalizada, que respeita suas individualidades e desafios dessa fase.

Equipe multidisciplinar: abordagens que fazem a diferença

A FMABC adota uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, composta por médicos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, psiquiatras e terapeutas ocupacionais. Este time trabalha em conjunto para oferecer um atendimento completo, atendendo às necessidades físicas, emocionais e comportamentais dos adolescentes.

Consultas com anamnese ampliada

As consultas no Instituto de Hebiatria da FMABC são únicas. Além da avaliação física tradicional, os médicos realizam uma anamnese ampliada, que investiga também os aspectos emocionais, comportamentais e sociais do jovem. Isso ajuda a entender melhor os desafios que ele está enfrentando, como questões de autoestima, relacionamentos familiares, pressão escolar e uso de redes sociais.

“A saúde do adolescente vai além do físico. Durante a consulta, buscamos entender o adolescente de forma integral, considerando seu contexto emocional, social e psicológico”, explica Ligia Reato, coordenadora do instituto.

Apoio psicológico: enfrentando os desafios emocionais da adolescência

Além dos cuidados médicos, o apoio psicológico desempenha um papel fundamental no processo de atendimento do FMABC. Psicólogos do instituto ajudam os adolescentes a lidar com ansiedade, depressão, estresse e problemas de relacionamento.

As consultas psicológicas visam ajudar os jovens a desenvolver habilidades emocionais e estratégias de enfrentamento, proporcionando um ambiente seguro e confidencial onde eles podem expressar suas preocupações.

Saúde mental: desafios da atualidade

A saúde mental dos jovens tem sido cada vez mais uma preocupação global. O impacto das redes sociais, o aumento das pressões sociais e acadêmicas, e a falta de uma educação emocional adequada têm contribuído para o aumento de transtornos mentais entre os adolescentes.

A FMABC não só trata esses problemas, mas também realiza ações educativas para prevenir questões como o uso excessivo de redes sociais e a solitude digital, como discutido em campanhas de saúde mental e nas ações educativas do Setembro Tricolor.

Resultados positivos: ampliando o impacto na comunidade

Em 2024, o Instituto de Hebiatria FMABC realizou aproximadamente 4,2 mil atendimentos, incluindo consultas, palestras e outras ações voltadas à promoção da saúde física e mental dos jovens.

Esses atendimentos não se limitam ao ambiente clínico. A FMABC também realiza ações externas, como palestras em escolas, para conscientizar os jovens sobre saúde sexual, hábitos saudáveis e enfrentamento de comportamentos de risco.

Benefícios da abordagem integrada

A combinação de cuidados médicos, psicológicos e educacionais traz benefícios significativos. O modelo de atendimento da FMABC:

Diminui os casos de transtornos mentais não tratados , como ansiedade e depressão.

, como ansiedade e depressão. Fortalece a autoestima dos adolescentes, ajudando-os a lidar melhor com os desafios da adolescência.

dos adolescentes, ajudando-os a lidar melhor com os desafios da adolescência. Melhora a performance acadêmica ao apoiar os jovens com estratégias para enfrentar o estresse e a pressão escolar.

ao apoiar os jovens com estratégias para enfrentar o estresse e a pressão escolar. Reduz comportamentos de risco, como o uso de substâncias, ao promover o autocuidado e a prevenção.

A FMABC e a saúde integral: um modelo de sucesso no ABC Paulista

O modelo de saúde oferecido pelo Instituto de Hebiatria FMABC se destaca no ABC Paulista, sendo um exemplo de integração entre diferentes áreas do cuidado. O instituto conecta adolescentes a uma rede de atendimento especializado, garantindo que seus desafios, tanto físicos quanto emocionais, sejam abordados de maneira eficaz.

Além disso, a FMABC também trabalha em parceria com outras instituições locais e regionais, como os Conselhos Tutelares e o Sistema Único de Saúde (SUS), para garantir que todos os adolescentes da região recebam a atenção que necessitam.

Acesso, comunicação e transparência

O acesso facilitado e a comunicação transparente são pilares essenciais para garantir um atendimento eficaz aos adolescentes no FMABC.

O mapa do site, por exemplo, é uma ferramenta indispensável, pois oferece uma navegação clara e estruturada que permite que jovens e seus responsáveis encontrem informações sobre serviços, localização das unidades e processos administrativos com facilidade.

Além disso, o FMABC disponibiliza canais de comunicação direta, como o Fale Conosco e a Ouvidoria, que funcionam como pontes seguras para esclarecer dúvidas, receber denúncias ou sugestões, fortalecendo o vínculo da comunidade com a instituição.

Paralelamente, o Portal RH é um instrumento valioso para profissionais que desejam ingressar em um ambiente comprometido com a missão de cuidar da saúde dos jovens, reforçando a qualificação e o engajamento do quadro funcional.

Esses recursos digitais reforçam a confiança da população e transmitem transparência, aspectos fundamentais para o sucesso dos tratamentos oferecidos.

A clareza na comunicação e o acesso facilitado contribuem para que adolescentes se sintam acolhidos e respeitados em todas as etapas do cuidado.

Além de sua atuação clínica, a FMABC reforça o compromisso com a transparência e participação social por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Essa legislação garante que a comunidade tenha plena visibilidade sobre os serviços oferecidos, dados de atendimento e políticas públicas adotadas.

Como buscar atendimento na FMABC?

Para jovens e suas famílias que buscam orientação ou atendimento, o Instituto de Hebiatria FMABC oferece um processo de agendamento simples. O serviço está disponível para adolescentes entre 10 e 19 anos, com um atendimento especializado em diversas áreas:

Consultas médicas em hebiatria

em hebiatria Apoio psicológico

Atendimentos nutricionais

Consultas psiquiátricas e terapias ocupacionais

Agendamentos:

Para agendar consultas ou saber mais sobre os serviços, acesse o site oficial da FMABC ou entre em contato diretamente com o instituto. O atendimento é acessível e pode ser realizado por telefone ou online.

Cuidados integrados para a saúde do adolescente

A FMABC se tornou uma referência no cuidado integral do adolescente no ABC Paulista, oferecendo uma abordagem multidisciplinar que integra saúde física e mental, promovendo bem-estar e qualidade de vida para os jovens.

Com o apoio de uma equipe qualificada e um espaço dedicado ao atendimento especializado, a FMABC se posiciona como um modelo de excelência em saúde do adolescente, ajudando-os a superar os desafios dessa fase com confiança, autoestima e saúde emocional.

A transformação começa com a valorização dessa fase única e cheia de potencialidades. Afinal, cuidar hoje é investir no futuro de uma geração capaz de superar desafios complexos com saúde, confiança e apoio especializado.

