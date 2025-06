São Paulo x Vasco: Onde Assistir, Horário, Escalações e Mais – Campeonato Brasileiro 2025

Onde assistir ao jogo de São Paulo x Vasco pelo Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro 2025 chega à sua 12ª rodada com um confronto eletrizante entre São Paulo e Vasco, marcado para esta quinta-feira, 12 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam recuperação após desempenhos recentes abaixo do esperado. Com São Paulo na 13ª posição, com 12 pontos, e Vasco na 15ª, com 10 pontos, a partida promete ser disputada e cheia de emoções.

Este será o último confronto de ambos os times antes da pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo de Clubes, o que adiciona uma camada extra de importância. Uma vitória pode impulsionar a confiança e posicionar melhor as equipes na tabela antes do intervalo.

Onde Assistir São Paulo x Vasco

Para os torcedores ansiosos por acompanhar São Paulo x Vasco ao vivo, a partida será transmitida pela TV Globo para todo o Brasil, exceto Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O canal Premiere, disponível em pay-per-view, também exibirá o jogo, oferecendo uma opção para assinantes. Para quem prefere acompanhar online, o ge.globo.com proporciona cobertura em tempo real, com lances, estatísticas e atualizações minuto a minuto, ideal para quem está em movimento.

Pense nisso como assistir a um show ao vivo: você pode estar na plateia (TV Globo ou Premiere) ou acompanhar pelos bastidores com atualizações constantes (ge.globo.com). Não importa a escolha, a emoção está garantida.

Escalações Prováveis

As escalações refletem as estratégias dos técnicos Luis Zubeldía (São Paulo) e Fernando Diniz (Vasco), que precisam lidar com desfalques importantes. Aqui estão as formações esperadas:

Equipe Escalação Provável São Paulo Rafael; Cédric Soares (ou Ferraresi), Arboleda, Alan Franco, Wendell; Alisson, Pablo Maia, Luciano, Enzo Díaz (ou Lucca); Lucas Ferreira, André Silva. Técnico: Luis Zubeldía Vasco Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (ou Mauricio Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Vegetti, Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz

Para o São Paulo, a escolha entre Cédric Soares e Ferraresi na defesa, assim como entre Enzo Díaz e Lucca no meio-campo, dependerá da abordagem tática de Zubeldía. No Vasco, a dúvida está na zaga, com Lucas Freitas ou Mauricio Lemos ao lado de João Victor, refletindo ajustes defensivos após uma sequência de derrotas.

Desfalques

Ambas as equipes enfrentam desafios com jogadores indisponíveis, o que pode influenciar o desempenho em campo. Abaixo, os principais desfalques:

Equipe Jogadores Ausentes São Paulo Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (entorse no joelho direito), Ferreira (lesão na fáscia plantar), Ruan (dor no joelho direito), Oscar (edema na coxa esquerda) Vasco Paulinho (virose), David (lesionado), Estrella (lesionado)

O São Paulo sofre com uma lista extensa de ausências, especialmente no ataque, onde Calleri é uma baixa significativa. Para o Vasco, a ausência de David e Estrella limita as opções ofensivas, aumentando a responsabilidade de Vegetti e Coutinho.

Arbitragem

A equipe de arbitragem será liderada por Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, conhecido por sua experiência em jogos de alta pressão. Ele será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Ceará) e Michael Stanislau (Rio Grande do Sul). O VAR, essencial para decisões controversas, ficará sob responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Essa equipe garante um julgamento equilibrado, mas, como em qualquer clássico, lances polêmicos podem surgir.

Histórico do Confronto

O histórico favorece o São Paulo, especialmente no Morumbis. Nos últimos 10 jogos em casa contra o Vasco, o Tricolor permanece invicto, com oito vitórias e dois empates. Na última edição do Brasileirão, São Paulo venceu por 3 a 0, um resultado que reforça sua dominância como mandante. Esse retrospecto é como uma fortaleza para o São Paulo, mas o Vasco, desesperado por pontos, pode tentar quebrar essa sequência.

Análise do Jogo

Taticamente, Luis Zubeldía, do São Paulo, enfrenta um dilema na lateral esquerda: manter Wendell e Enzo Díaz para maior solidez defensiva ou escalar Lucca na ponta para adicionar velocidade ao ataque. Essa decisão é como escolher entre um escudo robusto ou uma espada afiada – ambas têm vantagens, mas dependem do adversário.

O Vasco, sob Fernando Diniz, teve 11 dias para se preparar após uma derrota para o Red Bull Bragantino. No entanto, o time ainda busca sua primeira vitória fora de casa, tendo perdido todos os cinco jogos como visitante. A pressão é enorme, e Diniz apostará na criatividade de Coutinho para desestabilizar a defesa adversária.

No São Paulo, jogadores como Arboleda, com sua solidez defensiva, e Pablo Maia, que controla o meio-campo, são peças-chave. No ataque, André Silva e Lucas Ferreira precisam converter as chances criadas. Para o Vasco, Coutinho é o maestro, enquanto Vegetti, com sua presença física, é a principal ameaça no ataque. Rayan e Nuno Moreira, pelas laterais, podem explorar espaços deixados pela defesa do São Paulo.

Este jogo é crucial para ambos. O São Paulo, com ambições de alcançar competições continentais, não pode perder pontos em casa, especialmente contra um adversário na luta contra o rebaixamento. O Vasco, por outro lado, precisa de uma vitória para ganhar confiança e evitar uma temporada complicada. A analogia aqui é clara: São Paulo é como um time tentando escalar uma montanha, enquanto Vasco luta para não cair em um precipício.

