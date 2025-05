Libertadores 2025: Data do Sorteio das oitavas de final e como estão os potes

A Copa Libertadores da América é, sem dúvida, a competição de clubes mais prestigiosa da América do Sul, reunindo paixão, rivalidade e talento em um torneio que captura a atenção de milhões de torcedores. A edição de Libertadores 2025 promete ser mais uma jornada épica, com clubes tradicionais e novos protagonistas lutando pelo título continental. Neste artigo, exploraremos todos os detalhes da competição, com foco no sorteio das oitavas de final, os potes, a data do sorteio e o que esperar dessa fase decisiva.

O que é a Copa Libertadores?

A Copa Libertadores, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), é disputada anualmente desde 1960 e reúne os melhores clubes do continente. Em 2025, a competição mantém seu formato moderno, com fases de grupos, oitavas de final, quartas, semifinais e a grande final, que será decidida em jogo único em um estádio neutro. A Libertadores 2025 começou com a fase de grupos em 17 de março e culminará com a final em agosto, prometendo meses de emoção intensa.

Importância da Libertadores 2025

A Libertadores 2025 não é apenas uma competição esportiva, mas um evento cultural que mobiliza torcedores de diversos países. Para os clubes, vencer a Libertadores significa alcançar a “Glória Eterna”, além de garantir uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA. Neste ano, a competição está ainda mais acirrada, com equipes brasileiras, argentinas, uruguaias e equatorianas despontando como favoritas.

Sorteio das Oitavas de Final da Libertadores 2025

O sorteio das oitavas de final da Libertadores 2025 é um dos momentos mais aguardados da competição, pois define os confrontos que darão início à fase mata-mata. De acordo com informações divulgadas pela CONMEBOL, o sorteio será realizado na segunda-feira, 2 de junho de 2025, às 12h (horário de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O evento será transmitido ao vivo por plataformas oficiais da CONMEBOL e canais esportivos.

Como Funciona o Sorteio?

O sorteio das oitavas de final segue um formato bem definido. Os 16 clubes classificados são divididos em dois potes:

Pote 1 : Composto pelos oito líderes dos grupos da fase inicial.

: Composto pelos oito líderes dos grupos da fase inicial. Pote 2: Formado pelos oito clubes que terminaram na segunda colocação de seus grupos.

Os confrontos são sorteados de forma que um time do Pote 1 enfrenta um time do Pote 2, com a vantagem de o líder decidir o jogo de volta em casa. Além disso, equipes do mesmo país ou do mesmo grupo não podem se enfrentar nesta fase, garantindo maior diversidade nos duelos.

Potes da Libertadores 2025

Com base nas informações mais recentes, os potes para as oitavas de final da Libertadores 2025 incluem alguns dos clubes mais tradicionais do continente. Abaixo, apresentamos a composição dos potes, conforme reportado por fontes confiáveis:

Pote 1 (Líderes dos Grupos)

Palmeiras (Brasil) – Melhor campanha geral na fase de grupos, garantindo a vantagem de decidir todos os jogos em casa no mata-mata.

(Brasil) – Melhor campanha geral na fase de grupos, garantindo a vantagem de decidir todos os jogos em casa no mata-mata. River Plate (Argentina) – Um dos gigantes do continente, sempre favorito ao título.

(Argentina) – Um dos gigantes do continente, sempre favorito ao título. São Paulo (Brasil) – Tricampeão da Libertadores, buscando recuperar sua glória.

(Brasil) – Tricampeão da Libertadores, buscando recuperar sua glória. Estudiantes (Argentina) – Clube com tradição e força em competições continentais.

(Argentina) – Clube com tradição e força em competições continentais. Botafogo (Brasil) – Surpresa da fase de grupos, com uma campanha sólida.

(Brasil) – Surpresa da fase de grupos, com uma campanha sólida. Flamengo (Brasil) – Atual campeão (2022) e sempre perigoso no mata-mata.

(Brasil) – Atual campeão (2022) e sempre perigoso no mata-mata. Peñarol (Uruguai) – Pentacampeão da Libertadores, com história rica.

(Uruguai) – Pentacampeão da Libertadores, com história rica. Racing (Argentina) – Equipe competitiva, conhecida por sua torcida apaixonada.

Pote 2 (Vice-Líderes dos Grupos)

Internacional (Brasil) – Clube com tradição e elenco forte.

(Brasil) – Clube com tradição e elenco forte. LDU (Equador) – Campeã em 2008, conhecida por sua força em casa.

(Equador) – Campeã em 2008, conhecida por sua força em casa. Olimpia (Paraguai) – Tricampeã, sempre uma ameaça no mata-mata.

(Paraguai) – Tricampeã, sempre uma ameaça no mata-mata. Nacional (Uruguai) – Outro gigante uruguaio com história na competição.

(Uruguai) – Outro gigante uruguaio com história na competição. Libertad (Paraguai) – Equipe consistente, com bom desempenho na fase de grupos.

(Paraguai) – Equipe consistente, com bom desempenho na fase de grupos. Talleres (Argentina) – Clube em ascensão, buscando surpreender.

(Argentina) – Clube em ascensão, buscando surpreender. Universitario (Peru) – Representante peruano com torcida fervorosa.

(Peru) – Representante peruano com torcida fervorosa. Independiente del Valle (Equador) – Conhecido por sua organização tática e jogadores jovens.

Esses potes refletem a força dos clubes classificados, com uma mistura de gigantes históricos e equipes que buscam fazer história na Libertadores 2025.

Onde Assistir?

Os torcedores poderão acompanhar o sorteio ao vivo por meio de:

CONMEBOL TV : Plataforma oficial da entidade.

: Plataforma oficial da entidade. ESPN : Canal que tradicionalmente transmite eventos da Libertadores.

: Canal que tradicionalmente transmite eventos da Libertadores. Star+ : Streaming com cobertura completa do torneio.

: Streaming com cobertura completa do torneio. Redes sociais da CONMEBOL: Como YouTube e Instagram, que costumam transmitir o evento.

O Caminho até as Oitavas de Final

A fase de grupos da Libertadores 2025 foi marcada por jogos emocionantes e algumas surpresas. Entre 17 de março e 29 de maio, os 32 clubes divididos em oito grupos lutaram por uma vaga nas oitavas. Clubes como Palmeiras, que terminou com a melhor campanha geral, e Botafogo, que surpreendeu com sua consistência, destacaram-se. No entanto, equipes tradicionais como Corinthians e Atlético-MG não conseguiram avançar, deixando a competição ainda mais imprevisível.

Destaques da Fase de Grupos

Alguns momentos marcaram a fase inicial da Libertadores 2025:

Palmeiras : Com uma campanha quase perfeita, o Verdão venceu cinco de seus seis jogos, garantindo a liderança geral.

: Com uma campanha quase perfeita, o Verdão venceu cinco de seus seis jogos, garantindo a liderança geral. Botafogo : Sob o comando de um elenco jovem e tático, o Fogão terminou como líder de seu grupo, superando adversários como Estudiantes.

: Sob o comando de um elenco jovem e tático, o Fogão terminou como líder de seu grupo, superando adversários como Estudiantes. River Plate : Apesar de alguns tropeços, o clube argentino assegurou a liderança com sua qualidade técnica.

: Apesar de alguns tropeços, o clube argentino assegurou a liderança com sua qualidade técnica. Flamengo: Mesmo enfrentando dificuldades em alguns jogos, o Rubro-Negro avançou com autoridade.

O que Esperar das Oitavas de Final?

As oitavas de final da Libertadores 2025 prometem confrontos eletrizantes. Com base nos potes, podemos imaginar duelos como Palmeiras x Internacional, River Plate x Olimpia ou Flamengo x LDU, todos com potencial para serem verdadeiros clássicos sul-americanos. A vantagem de decidir em casa será crucial, especialmente para clubes como Palmeiras e São Paulo, que contam com estádios lotados e torcidas apaixonadas.

Fatores-Chave para o Sucesso

Para avançar no mata-mata da Libertadores 2025, os clubes precisarão focar em alguns aspectos:

Consistência defensiva : Equipes como Palmeiras e River Plate têm defesas sólidas, o que pode ser decisivo em jogos eliminatórios.

: Equipes como Palmeiras e River Plate têm defesas sólidas, o que pode ser decisivo em jogos eliminatórios. Eficiência no ataque : Clubes como Flamengo e Botafogo contam com atacantes letais, capazes de decidir partidas.

: Clubes como Flamengo e Botafogo contam com atacantes letais, capazes de decidir partidas. Gestão de elenco : Com a temporada sul-americana sendo longa, rodar o elenco sem perder qualidade será essencial.

: Com a temporada sul-americana sendo longa, rodar o elenco sem perder qualidade será essencial. Fator casa: A torcida desempenha um papel fundamental, especialmente em estádios como Allianz Parque, Monumental de Núñez e Maracanã.

A Importância do Fator Cultural

A Libertadores 2025 vai além do futebol. A competição é um reflexo da paixão sul-americana, com cânticos, bandeiras e rivalidades que transcendem o esporte. Para os torcedores, cada jogo é uma batalha, e a conquista do título é motivo de orgulho nacional. Clubes como Peñarol, Nacional e Olimpia carregam o peso de suas histórias, enquanto equipes como Independiente del Valle mostram que o futebol moderno também tem espaço para novos protagonistas.

Rivalidades em Jogo

As oitavas de final podem trazer confrontos entre rivais históricos, como brasileiros contra argentinos ou uruguaios contra paraguaios. Esses jogos não são apenas disputas por uma vaga, mas verdadeiras guerras culturais, onde a rivalidade continental ganha destaque.

Previsões para a Libertadores 2025

Embora seja impossível prever o campeão da Libertadores 2025, algumas equipes despontam como favoritas:

Palmeiras : Com a melhor campanha e um elenco equilibrado, é um dos principais candidatos.

: Com a melhor campanha e um elenco equilibrado, é um dos principais candidatos. River Plate : A experiência em competições continentais faz do clube argentino uma ameaça constante.

: A experiência em competições continentais faz do clube argentino uma ameaça constante. Flamengo : Com jogadores de alto nível e uma torcida fanática, o Rubro-Negro sempre entra como favorito.

: Com jogadores de alto nível e uma torcida fanática, o Rubro-Negro sempre entra como favorito. Botafogo: A consistência na fase de grupos sugere que o Fogão pode surpreender no mata-mata.

Por outro lado, zebras como Independiente del Valle ou Talleres podem surpreender, como já aconteceu em edições anteriores.

A Libertadores 2025 está apenas começando a ganhar forma, mas já promete ser uma das edições mais emocionantes dos últimos anos. O sorteio das oitavas de final, marcado para 2 de junho de 2025, será o pontapé inicial para a fase mais decisiva do torneio. Com potes repletos de gigantes e surpresas, os torcedores podem esperar confrontos memoráveis e muita emoção. Seja torcendo por Palmeiras, River Plate, Flamengo ou qualquer outro clube, a paixão pela Libertadores une o continente em busca da Glória Eterna.

Libertadores 2025 e o Museu do Futebol, uma conexão infalível

A Libertadores 2025, como destaque do futebol sul-americano, conecta-se diretamente ao Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, um espaço dedicado à preservação da história do esporte no continente.

A competição, com sua rica trajetória de rivalidades e conquistas, é um dos pilares do acervo do museu, que celebra a paixão pelo futebol e sua influência cultural. O Museu do Futebol exibe exposições sobre a Copa Libertadores, incluindo troféus, camisas e momentos icônicos de clubes como Palmeiras, São Paulo e Flamengo, que são protagonistas na Libertadores 2025.

Além disso, a narrativa do museu enfatiza a “Glória Eterna”, lema da Libertadores, refletindo o mesmo espírito de superação e emoção presente na competição atual. O sorteio das oitavas de final de 2025, com equipes tradicionais, reforça a relevância histórica que o museu documenta, conectando passado e presente. Assim, visitar o Museu do Futebol oferece uma imersão na história da Libertadores, complementando a experiência de acompanhar a Libertadores 2025 e sua busca pelo título continental.

Fonte: Oglobo e Espn.