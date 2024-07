Rock fofo na Casa Natura Musical

Foto: Lubi Meirelles

A Banda Mais Bonita da Cidade se apresenta em São Paulo

Uma dica bacana para 14 de julho é a apresentação única que A Banda Mais Bonita da Cidade faz na Casa Natura Musical. Os curitibanos chegam ao palco da zona oeste paulistana para show de lançamento do álbum “O Futuro Já Está Chegando”, quarto trabalho de estúdio do grupo.

Lá se vão quinze anos desde que o quinteto liderado pela vocalista Uyara Torrente surgiu objetivando reinterpretar canções de novos compositores curitibanos. Em 2011 despontaram nas redes sociais com o clipe “Oração”, de Leo Fressato, canção que já conta mais de 56 milhões de views.

Foi o start para que Uyara e os atuais parceiros Vinícius Nisi (teclado), Thiago Ramalho (guitarra), Marano (baixo) e Luis Bourscheidt (bateria) iniciassem uma trajetória que rendeu turnês nacionais e internacionais tocando em Portugal, Espanha, França e Argentina, entre outros.

“O Futuro Já Está Chegando”, lançado em abril último se junta à uma discografia que inclui o disco homônimo de 2011, “O Mais Feliz da Vida” (2013), “De Cima Eu Vi o Tempo” (2017), “Ao Vivo no Cine Joia” (2016), além do EP “Canções Que Vão Morrer no Ar” (2012).

O show na Casa Natura Musical será uma síntese dessa década e meia de estrada dos curitibanos e, além das novas canções, devem mandar “Promissões”, “Saindo de Casa”, “Tempo”, “Nunca”, “Se Eu Corro”, “Mercadoramama”, “Ótima”, “Terminei Indo”, “Solitária” e, claro, “Oração”.

SERVIÇO

A Banda Mais Bonita da Cidade

Lançamento do álbum “O Futuro Já Está Chegando”

Dia 14 de julho – 19 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 35,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/93289/d/252248