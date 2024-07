In Extremis no Teatro Bravos

Foto: Hemerson Celtic

Montagem teatral retrata uma experiência exotérica de Oscar Wilde

Até 28 de julho o Teatro Bravos, zona oeste de São Paulo, recebe o espetáculo “In Extremis”, cujo texto do inglês Neil Bartlett, foi inspirado numa “experiência exotérica” vivenciada pelo escritor irlandês Oscar Wilde em 1895.

Wilde (1854-1900), autor do famoso romance “O Retrato de Dorian Gray”, foi um dos mais influentes e mordazes autores de sua época. Amado por muitos e odiado por tantos outros assombrou a sociedade britânica pelo comportamento sarcástico e extravagante, além de textos repletos de ironia e cinismo. Se tornou um dos mais populares dramaturgos de Londres a partir de sua obra criada na década de 1880.

Bissexual, o autor tinha relacionamento com homens mais jovens, o que o levou a ser condenado por conduta imoral e sodomia cumprindo pena de 1895 a 1897 com trabalhos forçados.

“In Extremis” é ambientada uma semana antes do início do julgamento de Oscar Wilde. De acordo com os registros históricos o autor teria enviado um telegrama para uma amiga que o teria aconselhado a fazer “uma consulta com a famosa cartomante chamada Mrs. Robinson”.

Esse é o mote da comédia dramática cuja tradução do texto de Neil Bartlett ficou a cargo de Bruno Guida, também diretor da peça.

No palco durante 60 minutos os atores Flávio Tolenzani e Daniel Infantini “criam uma atmosfera mística a fim de trazer a plateia para o jogo de adivinhação e mistério que faz parte da encenação de uma consulta exotérica”.

“Nunca saberemos o que de fato aconteceu naquela noite. Mas a história é muito boa para ser ignorada”, comenta o diretor Bruno Guida.

SERVIÇO

In Extremis

Texto: Neil Bartlett

Direção: Bruno Guida

Elenco: Flávio Tolezani e Daniel Infantini

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos

Gênero: Comédia

Até 28 de julho

Aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h

Ingressos: R$ 100 (sábados) R$ 90 (domingos)

Vendas Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/93680/d/254225/s/1733937