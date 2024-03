Ritchie no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

No dia 6 de abril o Tokio Marine Hall recebe em apresentação única o cantor e compositor Ritchie. O inglês mais brasileiro do rock nacional sobe ao palco da zona sul paulistana no show “A vida Tem Dessas Coisas”, nome de uma das canções de seu álbum estreante em 1983.

“Voo de Coração”, disco emblemático dos anos 80, transformou Ritchie em sucesso nacional, vendendo mais de um milhão de cópias com hits que atravessam décadas como “Pelo Interfone”, “No Olhar”, “Casanova”, “Preço do Prazer” e o megahit “Menina Veneno”.

Superprodução dirigida por Jorge Espírito Santo o show é high Tech trazendo os clássicos com tecnologia atual de prima e cenários criados por Kiko Dias e Alexandre Arrabal.

Um espetáculo de alto nível para comemorar os 40 anos dessas canções atemporais, seguindo depois para outros estados numa turnê que encerra no final do ano.

SERVIÇO

Ritchie

Show: A Vida Tem Dessas Coisas

Dia: 6 de abril – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – São Paulo

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/