Recall Honda CRF 1100L Africa Twin: 4.058 motos convocadas

Anunciado Recall Honda CRF 1100L Africa Twin, mais de 4 mil motos foram convocadas para recall no Brasil. Veja os modelos e como agendar o reparo gratuitamente.

A Honda anunciou um recall nacional envolvendo mais de 4.000 unidades da CRF 1100L Africa Twin (anos-modelo 2021 a 2024) motivado por uma falha no interruptor do punho esquerdo, componente vital para acionar a buzina e alternar entre farol alto e baixo.

O problema é aparentemente simples, porém as funções afetadas são essenciais para garantir a boa comunicação entre o motociclista com outros condutores, especialmente em situações de emergência ou baixa visibilidade, o que pode resultar em sérios riscos e até infrações de trânsito por equipamentos obrigatórios inoperantes.

Diante disso, o atendimento do recall será gratuito e começou nas concessionárias em 15 de outubro de 2025, com agendamentos liberados já a partir de 13 de outubro.

Continue lendo para entender quais as versões estão envolvidas, como funciona o agendamento, os riscos associados e por que os proprietário de uma Africa Twin, deve agir logo.

Por que esse recall foi convocado?

Defeito no interruptor do punho esquerdo

O componente afetado reúne os comandos para buzina e farol (alto/baixo). Segundo a Honda, há risco de mau contato elétrico que impede essas funções de operarem corretamente.

Se a buzina falhar, o motociclista perde um recurso essencial de aviso em situações críticas no trânsito.

Se o farol não alternar entre os modos, a visibilidade fica prejudicada, principalmente à noite ou em trechos de pouca luz.

Dirigir com essas falhas representa risco aumentado e pode caracterizar infração por faltar equipamento obrigatório.

A segurança e a responsabilidade

Mais do que uma falha técnica, esse recall é uma ação de responsabilidade da fabricante. A Honda justifica que o problema, embora limitado, viola padrões de segurança essenciais, e por isso substitui o componente sem custo ao proprietário.

Não há, até onde se sabe, relatos públicos de acidentes ou ferimentos diretamente atribuídos a essa falha até o momento.

Modelos afetados: quais versões da Africa Twin estão no recall

Modelos afetados: quais versões da Africa Twin estão no recall Foto/Reprodução

O chamamento abrange 4.058 unidades de todas as versões disponíveis no mercado brasileiro: Standard MT (transmissão manual), Standard DCT (transmissão automática), Adventure Sports MT e Adventure Sports DCT.

Anos-modelo envolvidos: 2021, 2022, 2023 e 2024.

A Honda disponibilizou uma lista de números de chassi específicos, que não seguem sequência contínua. Por isso, é essencial confirmar se sua motocicleta faz parte do recall via site oficial ou concessionária autorizada.

Como agendar o recall Honda CRF 1100L Africa Twin (e o que esperar)

O atendimento nas concessionárias autorizadas começa em 15 de outubro de 2025, com agendamento disponível a partir do dia 13.

Passo a passo para agendar

Acesse o site oficial de recall da Honda (honda.com.br/recall) e insira o número de chassi. Ou ligue para a Central de Atendimento Honda: 0800-701-3432 (segunda a sexta, das 8h às 20h; sábado, 8h às 14h). Escolha uma concessionária autorizada próxima para realizar o serviço gratuito.

O serviço de substituição do interruptor defeituoso será feito em oficina autorizada, com desmontagem do conjunto, instalação da nova peça e remontagem e sem custo algum para o proprietário.

Recomendações aos proprietários

Não espere surgir sinal visível da falha: realize o agendamento o quanto antes, especialmente se você pilota à noite ou em estradas escuras.

Leve documento da moto, identificação pessoal e protocolo de agendamento ao comparecer à oficina.

O tempo estimado do reparo costuma ser breve, já que envolve apenas o conjunto elétrico do punho.

Quais os impactos para os motociclistas?

A adesão ao recall vai além da simples manutenção, ela protege vidas, assegura conformidade legal e preserva a integridade da sua motocicleta.

1. Segurança reforçada

Com buzina e farol funcionando perfeitamente, você restaura a capacidade de se comunicar visual e sonoramente com outros veículos, recurso vital em situações de risco.

2. Evita penalidades

Circular com equipamentos obrigatórios inoperantes pode gerar multas e sanções conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

3. Valorização do veículo

Uma moto com histórico de recall atendido tende a ter valor de revenda mais confiável, pois demonstra manutenção responsável.

4. Confiança da marca

Esse tipo de iniciativa reforça a credibilidade da Honda junto aos proprietários e ao mercado de motos no Brasil.

Recalls e segurança no universo das motos

Esse recall reforça um ponto frequentemente esquecido: componentes elétricos expostos ao tempo e poeira frequentemente são vulneráveis à corrosão, mau contato e falhas.

Grandes fabricantes no mundo todo mantêm programas de segurança contínuos, revisando e convocando proprietários sempre que identificam riscos em componentes críticos.

Para o motociclista apaixonado, observar convocações de recall é tão importante quanto verificar pneus e óleo: é parte da responsabilidade sobre a máquina.

A convocação do recall da Honda CRF 1100L Africa Twin para substituir o interruptor do punho esquerdo pode parecer um detalhe técnico.

Mas, no contexto do trânsito e da pilotagem, ela assume proporções de segurança essencial.

Se você possui uma Africa Twin entre 2021 e 2024, não espere até notar falhas: agende já o reparo gratuito e garanta que buzina, farol e comunicação no trânsito funcionem como deveriam.

No fim das contas, um pequeno componente pode fazer a diferença entre uma viagem tranquila e um risco evitável.

Cuide da sua moto, cuide da sua vida.