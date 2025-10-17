Recall Honda CRF 1100L Africa Twin: 4.058 motos convocadas

A Honda anunciou um recall nacional envolvendo mais de 4.000 unidades da CRF 1100L Africa Twin (anos-modelo 2021 a 2024) motivado por uma falha no interruptor do punho esquerdo, componente vital para acionar a buzina e alternar entre farol alto e baixo.
O problema é aparentemente simples, porém as funções afetadas são essenciais para garantir a boa comunicação entre o motociclista com outros condutores, especialmente em situações de emergência ou baixa visibilidade, o que pode resultar em sérios riscos e até infrações de trânsito por equipamentos obrigatórios inoperantes.
Diante disso, o atendimento do recall será gratuito e começou nas concessionárias em 15 de outubro de 2025, com agendamentos liberados já a partir de 13 de outubro.
Continue lendo para entender quais as versões estão envolvidas, como funciona o agendamento, os riscos associados e por que os proprietário de uma Africa Twin, deve agir logo.
Por que esse recall foi convocado?
Defeito no interruptor do punho esquerdo
O componente afetado reúne os comandos para buzina e farol (alto/baixo). Segundo a Honda, há risco de mau contato elétrico que impede essas funções de operarem corretamente.
- Se a buzina falhar, o motociclista perde um recurso essencial de aviso em situações críticas no trânsito.
- Se o farol não alternar entre os modos, a visibilidade fica prejudicada, principalmente à noite ou em trechos de pouca luz.
- Dirigir com essas falhas representa risco aumentado e pode caracterizar infração por faltar equipamento obrigatório.
A segurança e a responsabilidade
Mais do que uma falha técnica, esse recall é uma ação de responsabilidade da fabricante. A Honda justifica que o problema, embora limitado, viola padrões de segurança essenciais, e por isso substitui o componente sem custo ao proprietário.
Não há, até onde se sabe, relatos públicos de acidentes ou ferimentos diretamente atribuídos a essa falha até o momento.
Modelos afetados: quais versões da Africa Twin estão no recall
O chamamento abrange 4.058 unidades de todas as versões disponíveis no mercado brasileiro: Standard MT (transmissão manual), Standard DCT (transmissão automática), Adventure Sports MT e Adventure Sports DCT.
Anos-modelo envolvidos: 2021, 2022, 2023 e 2024.
A Honda disponibilizou uma lista de números de chassi específicos, que não seguem sequência contínua. Por isso, é essencial confirmar se sua motocicleta faz parte do recall via site oficial ou concessionária autorizada.
Como agendar o recall Honda CRF 1100L Africa Twin (e o que esperar)
O atendimento nas concessionárias autorizadas começa em 15 de outubro de 2025, com agendamento disponível a partir do dia 13.
Passo a passo para agendar
- Acesse o site oficial de recall da Honda (honda.com.br/recall) e insira o número de chassi.
- Ou ligue para a Central de Atendimento Honda: 0800-701-3432 (segunda a sexta, das 8h às 20h; sábado, 8h às 14h).
- Escolha uma concessionária autorizada próxima para realizar o serviço gratuito.
O serviço de substituição do interruptor defeituoso será feito em oficina autorizada, com desmontagem do conjunto, instalação da nova peça e remontagem e sem custo algum para o proprietário.
Recomendações aos proprietários
- Não espere surgir sinal visível da falha: realize o agendamento o quanto antes, especialmente se você pilota à noite ou em estradas escuras.
- Leve documento da moto, identificação pessoal e protocolo de agendamento ao comparecer à oficina.
- O tempo estimado do reparo costuma ser breve, já que envolve apenas o conjunto elétrico do punho.
Quais os impactos para os motociclistas?
A adesão ao recall vai além da simples manutenção, ela protege vidas, assegura conformidade legal e preserva a integridade da sua motocicleta.
1. Segurança reforçada
Com buzina e farol funcionando perfeitamente, você restaura a capacidade de se comunicar visual e sonoramente com outros veículos, recurso vital em situações de risco.
2. Evita penalidades
Circular com equipamentos obrigatórios inoperantes pode gerar multas e sanções conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
3. Valorização do veículo
Uma moto com histórico de recall atendido tende a ter valor de revenda mais confiável, pois demonstra manutenção responsável.
4. Confiança da marca
Esse tipo de iniciativa reforça a credibilidade da Honda junto aos proprietários e ao mercado de motos no Brasil.
Recalls e segurança no universo das motos
Esse recall reforça um ponto frequentemente esquecido: componentes elétricos expostos ao tempo e poeira frequentemente são vulneráveis à corrosão, mau contato e falhas.
Grandes fabricantes no mundo todo mantêm programas de segurança contínuos, revisando e convocando proprietários sempre que identificam riscos em componentes críticos.
Para o motociclista apaixonado, observar convocações de recall é tão importante quanto verificar pneus e óleo: é parte da responsabilidade sobre a máquina.
A convocação do recall da Honda CRF 1100L Africa Twin para substituir o interruptor do punho esquerdo pode parecer um detalhe técnico.
Mas, no contexto do trânsito e da pilotagem, ela assume proporções de segurança essencial.
Se você possui uma Africa Twin entre 2021 e 2024, não espere até notar falhas: agende já o reparo gratuito e garanta que buzina, farol e comunicação no trânsito funcionem como deveriam.
No fim das contas, um pequeno componente pode fazer a diferença entre uma viagem tranquila e um risco evitável.
Cuide da sua moto, cuide da sua vida.