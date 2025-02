Prefeitura de Caieiras prorroga vencimento do IPTU

Depois do atraso no envio dos carnês do IPTU 2025 que causou transtornos para os moradores de Caieiras, alguns que tinham interesse no pagamento da parcela única com desconto, a Prefeitura de Caieiras anunciou, por meio das redes sociais, a prorrogação do vencimento da primeira parcela e da parcela única com 10% de desconto do IPTU 2025 para o dia 10 de fevereiro.

Apesar da negativa de cidadãos que disseram não ter recebido nada até 03 de janeiro, a administração municipal sinalizou que os carnês estavam em processo de entrega pelos correios desde meados de janeiro.

Para que os moradores que ainda não tiveram acesso aos boletos, a alternativa é pegar a segunda via do documento de pagamento que poderá ser feita de três formas:

Site Oficial:

• Acesse o site da Prefeitura de Caieiras;

• Role até a seção “Serviços” e clique em “Cidadão”;

• Escolha a opção “2ª via de IPTU e parcelamento ativos”;

• Em seguida, clique em “2ª via de IPTU” e siga as instruções.

2. WhatsApp:

• Envie uma mensagem para o número (11) 4445-9219;

• Informe o serviço desejado e forneça sua inscrição imobiliária.

3. Atendimento Presencial:

• Compareça ao Paço Municipal com sua inscrição imobiliária em mãos;

• Dirija-se ao departamento de atendimento ao público para solicitar a emissão da segunda via do carnê.