Perigo no consumo de alimentos transgênicos

Os alimentos transgênicos são aqueles que foram modificados geneticamente, por meio da inserção de genes de um organismo em outro. Essa tecnologia é utilizada para alterar características das plantas e animais, como resistência a pragas, doenças e herbicidas, ou para melhorar o seu valor nutricional.

Fotos: Celina Peres

Apesar de serem amplamente cultivados e consumidos em todo o mundo, os alimentos transgênicos são alvo de controvérsias, principalmente em relação aos seus possíveis riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Riscos à saúde humana

Os principais riscos à saúde humana associados ao consumo de alimentos transgênicos são:

Alergias: Alguns estudos sugerem que os alimentos transgênicos podem aumentar o risco de alergias, pois podem conter proteínas ou outros compostos novos que o corpo humano não reconhece.

Resistência a antibióticos: As plantas transgênicas que são resistentes a antibióticos podem liberar esses antibióticos no meio ambiente, o que pode contribuir para o desenvolvimento de bactérias resistentes a antibióticos.

Aumento da toxicidade: Alguns estudos sugerem que os alimentos transgênicos podem conter níveis mais elevados de toxinas do que os alimentos não transgênicos.

Riscos ao meio ambiente

Os principais riscos ao meio ambiente associados ao cultivo de alimentos transgênicos são:

Poluição genética: Os alimentos transgênicos podem se misturar com plantas não transgênicas, o que pode levar à poluição genética do meio ambiente.

Desaparição de espécies nativas: Os alimentos transgênicos podem representar uma ameaça para as espécies nativas, pois podem ser mais resistentes a pragas e doenças.

Aumento do uso de agrotóxicos: Os alimentos transgênicos que são resistentes a herbicidas podem exigir o uso de maiores quantidades desses produtos químicos, o que pode contaminar o meio ambiente.

Como identificar alimentos transgênicos

No Brasil, os alimentos transgênicos são rotulados de acordo com a Resolução nº 46, de 23 de agosto de 2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os alimentos transgênicos devem conter a frase “CONTÉM INGREDIENTES DERIVADOS DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS” na lista de ingredientes.

Além disso, os alimentos transgênicos também podem ser identificados por meio do código de barras. Os alimentos transgênicos possuem um número de 8 dígitos no início do código de barras, que começa com o número 9.

Diferenças entre alimentos orgânicos, convencionais e transgênicos

Os alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos ou hormônios. Os alimentos convencionais são cultivados com o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos e hormônios. Os alimentos transgênicos são cultivados com o uso de sementes transgênicas.

Variação de preço

Os alimentos orgânicos costumam ser mais caros do que os alimentos convencionais. Os alimentos transgênicos, por sua vez, costumam ser mais baratos ou até iguais aos alimentos convencionais.

A decisão de consumir ou não alimentos transgênicos é pessoal. É importante estar ciente dos riscos potenciais associados ao consumo desses alimentos para tomar uma decisão informada.

Aqui estão algumas dicas para reduzir a exposição aos alimentos transgênicos:

Leia os rótulos dos alimentos com atenção.

Evite alimentos que contenham ingredientes transgênicos, como milho, soja, canola e algodão.

Compre produtos orgânicos.

Apoie empresas que não usam ingredientes transgênicos.

É importante lembrar que ainda há muito que não sabemos sobre os riscos potenciais dos alimentos transgênicos. Mais pesquisas são necessárias para avaliar esses riscos de forma definitiva.

Resumo científico, conforme tese:

Foto: Reprodução free

Os organismos transgênicos são aqueles em que o genoma foi modificado atribuindo-lhes nova característica ou alterando alguma característica já existente, através da inserção ou eliminação de um ou mais genes por técnicas de engenharia genética. Embora haja o conhecimento da utilização destes organismos na agricultura pouco se relata de sua ação na saúde. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar os riscos e os benefícios que os transgênicos podem trazer a saúde e apresentar algumas técnicas utilizadas para o melhor diagnóstico e tratamento das doenças. As informações para a realização desse trabalho foram retiradas de base de dados bibliográficos, como Pubmed, Scielo, Plataforma Ebsco e Ministério da Saúde, publicadas desde o ano de 2002 até o ano de 2015. A tecnologia do DNA recombinante abriu novas possibilidades de diagnóstico e tratamento para a saúde, no entanto ainda existe uma enorme discussão sobre seu uso, argumentos contra e a favor, isso pode ser devido a falta de informação sobre o assunto.