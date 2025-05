Um Pergaminho Milenar Carbonizado Foi Identificado: Um Marco na Arqueologia com Raio-X e IA

A arqueologia deu um salto extraordinário em 2025. Um pergaminho milenar carbonizado foi identificado com a ajuda de tecnologias revolucionárias, como raios-X e inteligência artificial (IA). Escondido por quase dois milênios sob as cinzas do Vesúvio, esse pergaminho finalmente revelou seus segredos, abrindo uma janela para o passado filosófico da humanidade.

Essa descoberta não é apenas um feito técnico, mas também um resgate cultural. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram identificar o autor e o título de um rolo carbonizado sem tocá-lo. O pergaminho, identificado como parte da obra Sobre os Vícios de Filodemo de Gádara, traz à tona reflexões éticas de uma era perdida.

Neste artigo, vamos explorar como essa conquista foi possível, o impacto para os estudos clássicos e o que ela significa para o futuro da arqueologia. Prepare-se para uma jornada que une ciência, história e tecnologia.

O Contexto Histórico: A Erupção do Vesúvio e os Pergaminhos de Herculano

Em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção, destruindo cidades como Pompeia e Herculano. Em Herculano, uma vila romana abrigava uma biblioteca única, repleta de pergaminhos que foram soterrados por detritos vulcânicos.

Esses pergaminhos, feitos de papiro, foram carbonizados pelo calor intenso. Apesar disso, resistiram ao tempo, preservados em um estado frágil. Por quase dois mil anos, eles permaneceram intocados, pois desenrolá-los fisicamente era impossível sem causar danos irreparáveis.

A biblioteca de Herculano é uma das poucas coleções de textos antigos que sobreviveram da Antiguidade. Acredita-se que a vila pertencia a Lucius Calpurnius Piso, sogro de Júlio César, o que dá a esses manuscritos um valor histórico e político imenso.

A Descoberta: Pergaminho Milenar Carbonizado Foi Identificado

O pergaminho em questão, conhecido como PHerc. 172, faz parte da coleção das Bibliotecas Bodleianas da Universidade de Oxford. Em 2025, uma equipe internacional conseguiu identificar seu autor e título: Filodemo de Gádara e Sobre os Vícios.

Filodemo foi um filósofo epicurista do século I a.C., nascido na Síria e educado em Atenas. Ele viveu em Herculano, onde escreveu obras sobre ética e comportamento social. Sobre os Vícios aborda temas como arrogância, ganância e bajulação, oferecendo uma visão prática do epicurismo romano.

Essa identificação marca um marco histórico. Pela primeira vez, um pergaminho milenar carbonizado foi identificado sem ser desenrolado, graças a uma combinação de raios-X e IA.

Como a Tecnologia Possibilitou a Leitura dos Pergaminhos?

A leitura de pergaminhos carbonizados exigiu um esforço interdisciplinar. Pesquisadores de diversas áreas – arqueologia, física, ciência da computação e linguística – uniram forças para desenvolver uma abordagem inovadora.

Raios-X de Contraste de Fase

O processo começou com o uso de um acelerador de partículas para gerar raios-X de alta intensidade. Esses raios atravessaram o pergaminho sem danificá-lo, utilizando uma técnica chamada contraste de fase.

O contraste de fase detecta variações microscópicas na superfície do papiro. Como a tinta romana, feita de carbono, não penetrava no papiro, ela criava um relevo sutil – cerca de um décimo de milímetro – que os raios-X conseguiram captar.

Inteligência Artificial na Análise de Imagens

As imagens geradas pelos raios-X foram processadas por algoritmos de IA. Esses algoritmos, originalmente usados em exames médicos, foram adaptados para distinguir áreas com tinta das áreas sem escrita.

O treinamento da IA envolveu centenas de horas. Os modelos foram alimentados com dados de outros papiros já decifrados, aprendendo a reconhecer padrões de letras gregas. Termos como “nojo” e “desgosto” foram identificados, ajudando a confirmar o tema da obra.

Reconstrução Tridimensional

Cada camada do pergaminho foi escaneada em fatias finas, permitindo a reconstrução digital do rolo. Esse processo, que exige alto poder computacional, evitou qualquer contato físico com o manuscrito, preservando sua integridade.

O Papel do Vesuvius Challenge na Descoberta

O Vesuvius Challenge, lançado em 2023, foi fundamental para essa conquista. A competição internacional ofereceu prêmios para equipes que desenvolvessem soluções para ler os pergaminhos de Herculano sem tocá-los.

Em 2024, um grupo de estudantes venceu o prêmio principal de US$ 700 mil ao identificar mais de 2 mil letras em um rolo. Essa tecnologia foi a base para o trabalho de 2025, realizado pela Universidade de Würzburg e pela empresa Gray Swan AI.

O desafio envolve várias etapas: escaneamento, reconstrução 3D, segmentação, identificação de texto e validação linguística. Tudo é revisado por comitês acadêmicos, garantindo rigor e transparência.

Quem Foi Filodemo de Gádara?

Filodemo de Gádara foi um filósofo epicurista que viveu entre 110 e 40 a.C. Nascido na Síria, ele estudou em Atenas e depois se estabeleceu em Herculano, onde se tornou parte de um círculo intelectual ligado à elite romana.

As Obras de Filodemo

Suas obras abordam temas éticos e sociais, como administração de propriedades e comportamento moral. Sobre os Vícios é uma série que explora falhas humanas, como a arrogância e a ganância, com uma abordagem prática para o público romano.

Importância Histórica

Os textos de Filodemo são fontes primárias para entender o epicurismo na Roma tardo-republicana. Eles mostram como ideias filosóficas eram aplicadas no dia a dia, influenciando debates morais e educacionais da época.

Pergaminho Milenar Carbonizado Foi Identificado: O Significado da Obra Sobre os Vícios

A identificação de Sobre os Vícios é um marco para os estudos clássicos. A obra, dividida em vários volumes, oferece insights sobre o pensamento ético da época. A presença da letra alfa ao lado do título sugere que o PHerc. 172 pode ser o primeiro volume da série.

Os termos “nojo” e “desgosto” indicam que o texto analisa emoções e comportamentos negativos, uma prática comum no epicurismo para promover a virtude. Essa descoberta permite comparar o epicurismo com outras escolas filosóficas, como o estoicismo.

Os Desafios de Trabalhar com Pergaminhos Carbonizados

Os pergaminhos de Herculano são extremamente frágeis. No passado, tentativas de desenrolá-los resultaram em perdas significativas. Nos séculos XVIII e XIX, métodos como produtos químicos e gases destruíram muitos manuscritos.

A nova abordagem elimina esses riscos. A leitura virtual por imagem preserva os pergaminhos, permitindo que futuras gerações também os estudem.

Condições de Preservação

Além da tecnologia, a preservação exige condições ambientais rigorosas. Umidade, temperatura e luz devem ser controladas para evitar a deterioração dos papiros.

Colaboração Institucional

Bibliotecas e museus, como as Bibliotecas Bodleianas, desempenham um papel crucial. Elas garantem acesso controlado e apoiam iniciativas como o Vesuvius Challenge.

Avanços Tecnológicos: Como o Raio-X e a IA Estão Transformando a Arqueologia

A combinação de raios-X e IA não se limita aos pergaminhos de Herculano. Essas tecnologias têm potencial para revolucionar a arqueologia como um todo.

Aplicações Além dos Pergaminhos

O contraste de fase pode ser usado para estudar outros artefatos frágeis, como cerâmicas ou ossos. A IA, por sua vez, pode ajudar a decifrar inscrições em pedras ou metais.

Democratização do Conhecimento

Com a digitalização, os textos podem ser compartilhados globalmente. Isso permite que pesquisadores de diferentes países colaborem em tempo real, acelerando novas descobertas.

Pergaminho Milenar Carbonizado Foi Identificado: Impacto nos Estudos Clássicos

A identificação do PHerc. 172 tem implicações profundas. Ela não só confirma a autoria de Filodemo, mas também enriquece nosso entendimento da filosofia greco-romana.

Filosofia e Poder

A conexão com Lucius Calpurnius Piso sugere que a biblioteca de Herculano era um ponto de encontro entre filosofia e política. Isso reforça a ideia de que o epicurismo influenciava a elite romana.

Novas Perspectivas Éticas

Os textos de Filodemo oferecem uma visão prática do epicurismo, que pode ser comparada a outras correntes filosóficas. Isso é valioso para estudos modernos sobre ética e cidadania.

O Futuro da Pesquisa: O Que Vem a Seguir?

O sucesso com o PHerc. 172 é apenas o começo. Em 2025, 18 novos pergaminhos foram escaneados em Oxford, e outros 20 estão programados para análise na Instalação Europeia de Radiação Síncrotron, na França.

Meta Ambiciosa

O objetivo é identificar o conteúdo de pelo menos 100 pergaminhos até 2030. Isso exigirá avanços contínuos na tecnologia e maior colaboração internacional.

Biblioteca Digital

Há planos para criar uma biblioteca digital com os textos reconstruídos. Isso permitirá que universidades e pesquisadores acessem os manuscritos, promovendo novas interpretações.

Tradução e Divulgação: Tornando os Textos Acessíveis

Outro passo importante é traduzir os textos para diferentes idiomas. Comentários acadêmicos podem acompanhar as traduções, tornando os escritos de Filodemo acessíveis a um público mais amplo.

Relevância Contemporânea

Os debates de Filodemo sobre vícios e virtudes são surpreendentemente relevantes hoje. Eles podem enriquecer discussões sobre ética, bem-estar e comportamento social.

Educação e Pesquisa

Com os textos disponíveis, professores e estudantes poderão explorar o epicurismo em profundidade, conectando-o a questões modernas.

Reflexões Finais: Um Novo Capítulo na História

A descoberta de que um pergaminho milenar carbonizado foi identificado é um marco na arqueologia e nos estudos clássicos. Graças à combinação de raios-X e IA, os segredos de Herculano estão sendo revelados, trazendo à tona o pensamento de Filodemo de Gádara.

Esse avanço não apenas preserva o passado, mas também ilumina o presente. Ao resgatar textos como Sobre os Vícios, ganhamos uma nova perspectiva sobre a filosofia, a ética e a vida na Roma antiga. O futuro promete ainda mais descobertas, e a arqueologia nunca mais será a mesma.