Palmeiras é campeão do Brasileirão Assaí 2023

Foto: Reprodução Internet

Time paulista confirmou seu 12º título da competição ao empatar com o Cruzeiro por 1 a 1, no Mineirão

O Palmeiras sagrou-se campeão do Brasileirão Assaí 2023 ao empatar com o Cruzeiro por 1 a 1, na noite de 6 de dezembro, no Mineirão. Endrick abriu o placar e Nikão empatou para os mandantes. Com o resultado, o Palmeiras encerrou a disputa com 70 pontos. Foram 20 vitórias e dez empates ao longo de 38 rodadas. A equipe teve o maior número de gols pró (64) da competição.

O time teve uma campanha de recuperação e deu uma arrancada na reta final do Brasileirão. Com um elenco de alto nível, comandado pelo técnico Abel Ferreira, o Palmeiras contou com a juventude e o talento do atacante Endrick para escalar o topo. A atuação brilhante do craque de 17 anos na virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, pela 31ª rodada, pontuou a guinada da equipe.

Num curto período de oito edições do Brasileirão, esse é o quarto título do Palmeiras. Ganhou ano passado e em 2016 e 2018. O clube é o recordista dessas conquistas, com 12 ao todo.