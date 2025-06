Pai nem um pouco herói

Foto: Thiago Gouvea

Traumas gerados pela violência paterna são o mote de impactante montagem teatral

Em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, o espetáculo “Pai” propõe reflexão sobre os “impactos das ausências e violências paternas, além de oferecer um caminho de reconstrução e possibilidade de cura”.

A montagem solo encenada por Guilherme Logullo chega à capital paulista após temporada de sucesso no Rio de Janeiro com sessões bastante concorridas. Logullo assina o texto em parceria com Arthur Makaryan, armênio radicado em Nova York, que também dirige a peça.

“Pai” é uma experiência impactante e comovente sobre os traumas herdados da relação abusiva com figuras paternas.

Logullo criou o texto a partir de vivências reais, costurando memórias íntimas “com elementos do teatro do absurdo, dança Butoh e autoficção, cujo resultado é uma narrativa potente, sensível e artisticamente provocadora”.

No palco, durante sessenta minutos, somos apresentados a um homem que se encontra num espaço cru. Passado e presente se fundem numa jornada marcada por vazio, silêncios, gestos de controle fugazes e demonstrações de afeto.

“Muito além de expor, meu desejo é ressignificar. Transformar dor em arte e abrir caminhos de libertação.”, atesta Guilherme Logullo. “Pai” fica em cartaz na região central de São Paulo até 29 de junho com sessões às sextas, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Pai

Temporada até 29 de junho

Dias: Sextas, sábados e domingos – 19 horas

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 25,00

Inf: www.sympla.com

Classificação: 16 anos

Duração: 60 minutos