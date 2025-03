Outono: A Estação do Encanto e Renovação

O outono é uma estação marcada pela transição e equilíbrio, sendo um período onde a natureza se prepara para o inverno. Em 2025, no hemisfério sul, começa em 20 de março e termina em 20 de junho, enquanto no hemisfério norte ocorre entre 23 de setembro e 22 de dezembro. Durante o outono, as temperaturas começam a cair gradualmente, trazendo um clima ameno, e os dias tornam-se mais curtos à medida que nos aproximamos do solstício de inverno.

Um dos fenômenos mais emblemáticos do outono é o espetáculo das folhas que mudam de cor e caem, criando paisagens douradas, vermelhas e marrons. Esse comportamento, especialmente evidente em árvores caducas, ocorre porque as plantas reduzem sua atividade fotossintética e descartam as folhas para conservar energia.

O outono também influencia o comportamento humano, muitas vezes gerando uma atmosfera introspectiva e acolhedora, propícia para atividades em casa, como ler ou cozinhar. É uma época de preparação, tanto para a natureza quanto para as pessoas, criando um ritmo mais tranquilo e reflexivo. A agricultura é impactada, com colheitas importantes sendo realizadas. A estação inspira momentos de conexão e aconchego. Um ciclo de renovação.