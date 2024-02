Oscar Filho no Teatro MorumbiShopping

Foto: Divulgação

O humorista retorna com espetáculo consagrado

A partir de 2 de março Oscar Filho se apresenta no Teatro MorumbiShopping em curta temporada. Considerado um dos grandes nomes do stand up ele volta ao palco da zona sul paulistana com o show “Alto-Biografia Não Autorizada”. O roteiro segue o quase homônimo livro “Autobiografia não autorizada”, lançado em 2014 e sucesso absoluto de vendas.

O atibaiense Oscar Filho tem uma das mais sólidas carreiras no humor das últimas décadas. Efetivamente iniciou a trajetória em 2000, muito embora a arte e a comédia façam parte de sua formação desde a infância e além de humorista também atua como ator, roteirista e repórter.

Quem não se lembra das hilárias e contundentes matérias conduzidas por Filho quando integrou o CQC, programa da TV Bandeirantes, entre 2008 e 2014.

E quando digo contundentes é literalmente. Nas eleições municipais de 2012 Filho e sua equipe cobriam o pleito para o CQC e foram atacados por militantes ligados ao ex-deputado José Genoíno, do Partidos dos Trabalhadores (PT). O humorista foi agredido aos socos por Danilo Camargo, na época integrante da comissão de ética do PT.

Mas fora episódios como esse Oscar Filho é reverenciado por seu humor inteligente com esquetes e roteiros hilários.

“Putz Grill…” show que passou por vários estados durante onze anos seguidos foi eleito o melhor stand up do país em 2011. Em 2022 o comediante lançou o espetáculo em mídia física (vinil) pela gravadora Cancel Records.

No cinema sua interpretação do vilão Gonzalito em “Carrosel – O Filme”, de 2015, recebeu muitos elogios.

Em “Alto-Biografia Não Autorizada” Oscar Filho conta situações “variadas de sua vida, desde o nascimento, em Atibaia, até o dia em que a pandemia o forçou ao término da temporada, após uma única apresentação em 2020”.

As sessões acontecem somente aos sábados e a temporada encerra em 27 de abril.

SERVIÇO

Oscar Filho em “Alto-Biografia Não Autorizada”

De 2 de março a 27 de abril – Sábados, às 22h.

Duração: 70 minutos.

Classificação: 12 anos.

Ingressos: R$ 70,00 e R$ 35,00

Teatro MorumbiShopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jardim das Acacias, São Paulo – SP

Vendas: www.sympla.com.br/teatromorumbishopping