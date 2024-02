Casa Natura Musical organiza Série Frequências

Foto: A cantora Joyce Alane – Divulgação

Em sua primeira edição o Frequências recebe Bruna Black e Joyce Alane

No próximo dia 25 de fevereiro a Casa Natura Musical realiza a 1° Edição do Frequências, projeto que saiu do papel e ganhou o palco da zona oeste paulistana com nomes em destaque da música brasileira e internacional.

Como diz o material de divulgação: “serão shows com artistas de diferentes cenas, porém com a mesma sintonia”.

Quem inaugura o Frequências são as cantoras Bruna Black e Joyce Alane, duas jovens talentosas que têm tudo pra trilhar um caminho brilhante na música brasileira.

Bruna Black chega com tudo credenciada pela excelente parceria com Jota. Pê no duo AVUÀ e influências de Itamar Assumpção, Elis Regina e música gospel. A cantora já dividiu palco com Chico César, Francisco el Hombre e Os Caramelows e outros artistas da efervescente cena musical independente brasileira.

Por sua vez, a pernambucana Joyce Alane começou a compor desde cedo com todo apoio da mãe que a incentivou a estudar no Conservatório de Música do Recife. Aos 25 anos Alane já é a mais nova diva pernambucana com hits como “Elefante da Sala”, “Leão” e “Pausa”, todos sucessos nas platarformas digitais.

A projeção nacional da cantora ocorreu após a gravação de “Deixa Ir (Idiota Raiz) com o conterrâneo João Gomes. O sucesso da canção garantiu à ela uma indicação ao Prêmio Multishow 2023, na categoria Melhor Música do Ano.

Outro ponto alto na carreira da jovem foi o clipe “Aqui Nâo”, disponível nas redes sociais.

A guarulhense Nina Oliveira, outra excelente cantora que desponta para o estrelato, fará participação especial no show.

SERVIÇO

Projeto Frequências

Com| Bruna Black, Joyce Alane

Participação especial de Nina Oliveira

Dia 25 de fevereiro, domingo, às 19h30 – Abertura da Casa: 18h

Ingressos à venda pelo site da Sympla

Valores: de R$ 30,00 a R$ 180,00

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 90 minutos

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

Inf: www.casanaturamusical.com.br