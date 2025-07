Os Óculos Mágicos de Charlotte no Teatro Sérgio Cardoso

Foto: Divulgação

Montagem teatral convida o público a enxergar o mundo com mais empatia e imaginação

A partir de 2 de agosto o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe a nova temporada de “Os Óculos Mágicos de Charlotte”. Série criada originalmente para as plataformas digitais, com muito sucesso no Disney+ e Youtube, tendo milhares de views, o espetáculo ganhou os palcos com direção e dramaturgia de Juliana Sanches.

Mais que especial por convidar crianças e adultos a verem o mundo com mais empatia, humor e imaginação a montagem é o primeiro lançamento teatral da Companhia O Mundo de Charlotte Produções, formada por Suppa, Miguel Falabella e Filipe Fratino. O trio é responsável por grande parte da produção.

Fratino é responsável pela idealização e direção de produção, Suppa cuidou da direção de arte, cenários e figurinos, enquanto Miguel Falabella compôs as letras das canções resultando num experiência cênica com música, humor, dança e fantasia.

Tudo começa quando a garota Charlotte (Niccole Lara) ganha um par de óculos da Fada Belle passando a enxergar o mundo como ele poderia ser: mais justo, colorido e gentil. A partir daí, ao lado dos amigos e do cão Pelusso, a menina embarca em aventuras cômicas e poéticas, revelando como atitudes simples podem transformar a realidade para melhor.

“A Charlotte é uma menina especial, que pode nos ajudar a construir uma nova geração mais tolerante, consciente e curiosa. Os óculos revelam cenas de aprendizado, convivência e celebração das riquezas do Brasil, como as festas populares e a diversidade cultural”, pontua Miguel Falabella. Para o ator e dramaturgo o cãozinho Pelusso representa a consciência crítica. “É o animal que olha para a humanidade com humor, mas também com filosofia”, atesta.

Para o inesquecível Caco Antibes, do seriado “Sai de Baixo”, esta sua nova empreitada à frente dO Mundo de Charlotte Produções é apostar em espetáculos autorais que combinam excelência artítisca, conteúdo transformador e olhar respeitoso para a infância em toda sua diversidade.

“Quando eu e a Suppa criamos a personagem Charlotte, estávamos preocupados com uma educação que agregasse valor à infância no Brasil. A educação dá sentido à vida, e é uma obrigação de nós, que trabalhamos com arte, formar as crianças para o futuro”, conclui Falabella.

No elenco estão Adriano Tunes (Pelusso), Ana Lamana (Sylvette), Lakis Farias (Dora), Gui Giannetto (Romano), Paula Tavares (Fada Belle), Allira (Fada Manu) e Nestor Fonseca (Valentão). “Os Óculos Mágicos de Charlotte” fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, região central da capital, até 30 de agosto a preços populares e algumas sessões gratuitas. Confira abaixo.

SERVIÇO

Os Óculos Mágicos de Charlotte

Classificação: Livre Duração: 60 minutos.

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Transporte Público: Estação mais próxima: Bela Vista

De 2 a 30 de agosto de 2025 – Sábados às 15h e domingos às 11h.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada)

Vendas: Na bilheteria do teatro ou pela Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/108421/d/328370/s/2243901

Dia 9 de agosto não haverá apresentação

Dias 6, 7, 14 e 30 sessões gratuitas com retirada de ingressos 1 hora antes, na bilheteria do teatro

Vendas antecipadas: terça a sábado, das 14h às 19h

Bilheteria: das 14h até o horário da apresentação.

Contato bilheteria: (11) 3288-0136

Capacidade: 149 lugares.