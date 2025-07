Negra Li na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação

A cantora paulistana mostra sucessos da carreira de quase trinta anos

No próximo dia 26 de julho a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única da cantora Negra Li. Grande representante do rap nacional, a paulistana da Brasilândia, zona norte, é também compositora e atriz tendo atuado em diversas produções para TV e cinema.

Negra Li leva para o palco da zona oeste o show “O Silêncio que Grita”, o qual também nomeia seu mais recente álbum, lançado no primeiro semestre deste ano. Numa carreira de quase 30 anos, iniciada em 1996 com o grupo RZO (Rapaziada da Zona Oeste), a cantora mostra nas letras empoderamento, identidade, ancestralidade, amor próprio e superação.

Além do novo trabalho a discografia da rapper traz “Guerreiro, Guerreira” (2005), “Negra Livre” (2006), “Tudo de Novo” (2012) e “Raízes” (2018). Na prateleira de Negra Li estão algumas das mais importantes prêmiações da música brasileira, entre elas, o Prêmio Hutúz, de 2009, quando venceu na Categoria “Melhor Artista Solo Feminino da Década”.

A rapper também faturou o Troféu Raça Negra, Prêmio Jovem Brasileiro e o Vídeo Music Brasil. Na TV como não lembrar sua participação no seriado “Antônia”, entre 2006 e 2007, quando interpretou Preta Maria dos Santos. Parcerias são inúmeras nos mais variados estilos sem medo de ser feliz com resultados incríveis. Negra Li já gravou ou fez duetos com nomes de peso como Caetano Veloso, Akon, Nando Reis, Martinho da Vila, Gabriel, o Pensador, NX Zero, Mano Brown, Sabotage, Marcelo D2, Walter Alfaiate, Pitty, Charlie Brown Jr e Skank.

Na Casa Natura Musical a paulistana mostra canções novas “Black Money” e “Fake”, além de sucessos consagrados como “Você Vai Estar na Minha”, “Não É Sério”, “A Pé”, “Periferia”, “Bom Estar com Você” e “Tão Bom Pra Mim”. Showzaço.

SERVIÇO

Negra Li

Show: O Silêncio Que Grita

Dia 26 de julho – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/107702/d/324699