Natal Mágico no Teatro Claro SP

Foto: Bianca Tatamiya
Megaprodução encanta a família com magia, aventuras hipnotizantes e efeitos especiais
Algumas certezas de dezembro. Especial de Roberto Carlos, Simone cantando “Então é Natal”, presentes, peru, champagne e, claro, o bom velhinho fazendo a alegria dos pequenos. E Papai Noel não vem sozinho.
Na megaprodução “Natal Mágico”, que estreia neste sábado (22), no Teatro Claro SP, em São Paulo, ele chega acompanhado das princesas Moana, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida e dos super-heróis Batman, Homem-Aranha, Super-Homem e Incrível Hulk.
Juntos vão realizar o sonho de Clarinha e Felipe. A menina quer conhecer as princesas e o garoto gostaria de encotrar os hérois. Entre lições de fraternidade e amor a aventura traz várias surpresas para o público.
Sucesso há onze anos “Natal Mágico”, criação do diretor italiano Billy Bond junta vários efeitos e tecnologia à grande lição de que o Natal é pra ser celebrado em família.
No palco, o encantamento traz 31 artistas cantando ao vivo, mais de 70 personagens, 200 figurinos, efeitos especiais 4D e painéis LEDs de alta definição.
Segundo Billy Bond a versão 2025 de “Natal Mágico” é mais dinâmica, levando o público a embarcar em aventuras hipnotizantes, embaladas por efeitos especiais.
“O público será levado para a Magia do Natal, o que irá mexer com a imaginação das crianças. Nosso objetivo é dar um upgrade moderno no espetáculo. Misturar cinema , teatro e show. Acho que o teatro merece essa renovação tecnológica. É até mesmo uma maneira de interagir com o público, principalmente as crianças”, diz Bond.
“Natal Mágico” terá sete apresentações ao todo no palco da zona sul da capital com sessões aos sábados e domingos. Confira abaixo.
SERVIÇO
Natal Mágico
Direção de Billy Bond
Dias: 22, 23, 29 e 30 de novembro e 7, 13 e 20 de dezembro
Sábados e domingos, às 11h
Teatro Claro São Paulo – Shopping Vila Olímpia – 5° Piso
Rua Olimpíadas , n. 360 – Vila Olímpia, São Paulo
Ingressos:
Plateia Papai Noel – R$ 175,00 e R$ 350,00
Plateia Renas – R$ 150,00 e R$ 300,00
Balcão Princesas – R$ 110,00 e R$ 220,00
Balcão Heróis – R$ 90,00 e R$ 180,00
Natal Popular – R$ 37,50 e R$ 75,00
Vendas online: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/natal-magico-15469