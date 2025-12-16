Nação Zumbi na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação A banda pernambucana faz show sintetizando a trajetória de mais de três décadas Enquanto 2025 vai ficando para […]

Foto: Divulgação



A banda pernambucana faz show sintetizando a trajetória de mais de três décadas

Enquanto 2025 vai ficando para trás em meio às festividades de final de ano, corre-corre pra presentes, panetones, especiais de Natal, compra do peru recheado e tragédias cotidianas a programação cultural de janeiro tá chegando pra arrebentar.

Um dos espaços mais legais de São Paulo, a Casa Natura Musical na zona oeste, prepara uma agenda de shows bacanudos pro começo de ano. Pode por na agenda. Uma apresentação imperdível rola no dia 17 de janeiro com os pernambucanos da Nação Zumbi. A banda precursora do Movimento Mangue, surgiu no começo dos anos 90 em Recife, com a alcunha Chico Science & Nação Zumbi. O disco de estreia, “Da Lama ao Caos”, de 1994, foi uma verdadeira porrada na música brasileira, impactando crítica e público vendendo mais de 100.000 cópias.

O caldeirão sonoro dos pernambucanos mescla funk, rock, maracatu, embolada, psicodelia, música africana e o que mais pintar. Ao lado da Bossa Nova e do Tropicalismo o Movimento Mangue é uma das mais importantes contribuições da música brasileira.

Com Chico Science o grupo lançou o igualmente impactante “Afrociberdelia”, em 1996, que assim como o anterior teve expressivas vendagens, ultrapassando 100.000 cópias. Porém, em fevereiro de 1997 a Nação Zumbi e brasileira foram pegas de surpresa com a morte de Science em um acidente automobilístico.

A perda do líder e vocalista abalou os parceiros, óbvio, mas com determinação, idas e vindas e mudanças na formação os remanescentes estão na ativa tocando mundo afora e gravando. Sem Chico Science e consolidando Jorge Du Peixe à frente do mic os caras lançaram álbuns emblemáticos como “CSNZ” (1998), “Rádio S.Amb.A” (2000), “Futura” (2005) e “Radiola NZ Vol. 1”. de 2017, o mais recente registro discográfico.

Ladeando Jorge Du Peixe estão Dengue (baixo), Toca Ogan (percussão), Marcos Matias e Da Lua (tambores), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra). O repertório desta apresentação única na Casa Natura Musical vai sintetizar os mais de trinta anos de estrada dos pernambucanos. Não devem ficar de fora as inebriantes e poderosas “A Praieira”, “Novas Auroras”, “A Cidade”, “Hoje, Amanhã e Depois”, “Bossa Nostra”, “Manguetown”, “Inferno” e “O Que Te Faz Rir”.

SERVIÇO

Nação Zumbi

Dia 17 de janeiro – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Ingressos grátis para pessoas trans

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/nacao-zumbi/