Mulher e Filha Baleadas em Caieiras

Foto: arquivo pessoal

Depois do término de um relacionamento de dois meses,

ex namorado mandou mensagem dizendo que ia matá-la.

Na noite de terça-feira passada, mãe e filha de 4 anos foram baleadas dentro de casa, no Jardim Marcelino, em Caieiras. O suspeito é o ex-namorado, que não aceitou o fim do relacionamento.

Maria Clara de Oliveira Pereira, de 20 anos, estava na casa da irmã, no bairro Jardim Marcelino, quando o ex-namorado Brendon Cunha dos Santos Azevedo, de 26 anos, entrou no imóvel e disparou várias vezes contra a mulher e a filha dela, segundo registro na polícia. Elas estavam no quarto.

A mulher levou seis tiros e segue internada em estado grave. A filha foi baleada de raspão e já recebeu alta.

O caso foi registrado em Caieiras por tentativa de feminicídio.

No final do ano, ele mandou uma mensagem para a ex-namorada. Veja:

Fonte e fotos: G1 e redes sociais