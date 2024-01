Capim limão, um santo remédio

Foto: Reprodução

O capim-santo, também conhecido como capim-limão, capim-cheiroso ou capim-cidreira, é uma planta medicinal rica em citral, limoneno e geraniol, compostos bioativos com ação antioxidante, que combatem o excesso de radicais livres e ajudam a prevenir situações, como câncer, gastrite e pressão alta. Além disso, o capim-santo também contém ótimas quantidades de mirceno, um composto bioativo com propriedade analgésica, ajudando a aliviar dores leves, como cólica, dor muscular e dor de cabeça. O capim-santo tem um aroma parecido com o limão e pode ser encontrado na forma fresca ou seca, em feiras e supermercados, sendo usado no preparo de chás, compressas, sucos, bolos ou geleias. Já o óleo essencial da planta é comercializado em lojas de produtos naturais e pode ser usado como cicatrizante. Dentre os benefícios do capim-limão podemos citar: a ajuda na perda de peso; no tratamento da gastrite; no tratamento do refluxo e da gastrite; no alivio de dores; na diminuição do colesterol LDL; é auxiliar no controle da pressão arterial; na prevenção contra o câncer; no combate da insônia e ansiedade; promove a cicatrização de feridas; auxilia no tratamento da candidíase; ajuda a combater o mau hálito e afasta os insetos. Apesar de tantas utilidades a recomendação é para buscar acompanhamento médico antes do consumo.