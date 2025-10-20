Molchat Doma em São Paulo

Foto: Alina Pasok/Karim Belkasemi A banda bielorussa faz apresentação única no Tokio Marine Hall Pode pôr na agenda. Super dica […]

Foto: Alina Pasok/Karim Belkasemi

A banda bielorussa faz apresentação única no Tokio Marine Hall

Pode pôr na agenda. Super dica para o feriado de 15 de novembro é o show do trio bielorusso Molchat Doma no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Na estrada desde 2017 o trio formado por (olha o trava língua) Egor Shkuto (voz), Roman Komogortsev (guitarra/sintetizador/bateria eletrônico) e Pavel Kozlov (baixo/sintetizador) tem sonoridade pós-punk, synth-pop e darkwave e letras no idioma natal.

De volta ao nosso país após três anos o Molchat Doma aborda atmosferas frias e sombrias, letras tristes e introspectivas focadas na solidão e desespero humano. O mais recente disco dos caras é (impossível de pronunciar) “Белая Полоса” (Listra Branca), de 2024, substituindo “Монумент” (Monumento), de 2020.

Completam a discografia dos bielorussos “крыш наших домов” (Dos Telhados de Nossas Casas) de 2017 e “Этажи” (Andares), de 2018.

Os caras viralizaram em 2020 com a canção ““Судно (Борис Рыжий)” (“Comadre – (Boris Ryzhy)”), faixa de “Этажи” (Andares).

A letra é um poema do poeta russo Boris Ryzhy falando de uma pessoa que passa os últimos dias de vida num lugar para doentes terminais.

Nesta apresentação única na casa da zona sul da capital os bielorussos mostram um repertório que passeia por toda trajetória com clima gótico, vocais distorcidos aliados à melodias dançantes e singulares.

SERVIÇO

Molchat Doma

Dia 15 de novembro – 21 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 320,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/molchat-doma/