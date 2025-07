Modular Data Centers equilibra tecnologia e sustentabilidade

Foto: Divulgação



Empresa líder no setor de modulares defende incentivos com menor uso de água e energia

A cada dia a discussão em torno da IA (Inteligência Artificial) se torna mais necessária. Seu avanço acelerado mostra o quanto devemos equilibrar o uso racional da tecnologia com a preservação de recursos naturais causando menos danos ambientais.

Pensando nisso a Modular Data Centers, líder no ramo de modulares defende incentivos estruturáveis e sustentáveis no Brasil rumando a um futuro tecnológico e respeitando o consumo de energia e água. Com tecnologia projetada para reduzir o uso de água no resfriamento e ampliar a eficiência energética, a companhia reforça seu compromisso com a construção de um ecossistema digital mais responsável e resiliente no país.

Segundo Marcos Paraíso, vice-presidente de Desenvolvimento e Negócios da Modular Data Centers, a discussão sobre o impacto ambiental da IA não é futura, é presente. “É essencial que o Brasil atraia investimentos em data centers, mas que incentive modelos que priorizem a eficiência hídrica e energética desde o início do projeto. A Modular nasceu com esse propósito: entregar soluções sob medida, escaláveis e ambientalmente conscientes”, diz Paraíso.

Além disso, a empresa defende a adoção de políticas que atraíam datas centers sustentáveis, como a isenção de impostos para estruturas com baixo impacto ambiental, conforme cogitado pelo governos federal.

“Com incentivos certos, o Brasil pode ser referência global em infraestrutura digital limpa”, conclui o vice-presidente.