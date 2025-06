Mistérios da mente de Jesus Cristo

Foto: Flávio Moret



Montagem aborda aspectos da inteligência de Jesus Cristo em lidar emoções e autocontrole

No mês de julho o Teatro Itália, em São Paulo, recebe três sessões do espetáculo “O Homem Mais Inteligente da Terra”, cujo texto é baseado na obra homônima de Augusto Cury. Psiquiatra mais lido do planeta nas últimas décadas, Cury lançou o livro em 2016 após quinze anos de pesquisas sobre a gestão das emoções.

Adaptado para os palcos em 2021 pelo próprio autor e Francis Helena Cozta “O Homem Mais Inteligente da Terra” terá sessões nos dias 4, 11 e 25 de julho na região central da capital. Percorrendo vários espaços culturais do país a montagem traz Ivan Parente na direção e elenco com Daniel Satti, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscilla Dieminger, Pietro Alonso e Letícia Navarro.

No palco somos apresentados a Marco Polo (Daniel Satti), ateu convicto e renomado psiquiatra, numa viagem a Jerusalém para participar de uma reunião da ONU (Organização das Nações Unidas). Os líderes mundiais propõem ao psiquiatra um desafio: estudar a mente de Jesus Cristo. Marco Polo aceita o desafio, porém é provocado por uma plateia de intelectuais a realizar a tarefa. “Jesus foi, e ainda é, o maior especialista no território da emoção. O homem, mestre da sensibilidade, que demonstrou doçura e que enxergou nitidamente além das profundezas da nossa delicada condição humana. Soube lidar com a dor, não se abatia”, explica Augusto Cury.

“O Homem Mais Inteligente da Terra” vai além de ciência e religião falando da gestão da emoção, autocontrole, criatividade, solidariedade, busca da felicidade e amor. Temas polêmicos e atuais como depressão e violência contra a mulher também são abordados no espetáculo.

SERVIÇO

O Homem Mais Inteligente da Terra

Teatro Itália

Av. Ipiranga, 292 – Centro de São Paulo – SP

Sessões: 4, 11 e 25 de julho – Sextas-feiras – 20 horas

Gênero: Romance

Duração: 75 minutos

Classificação: 10 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00