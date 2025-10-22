Miacena Agita São Paulo Com Arte E Cultura

Foto: Fábio Salgueiro
A mostra traz espetáculos de dança, teatro, circo e saraus até 1º de novembro
Tá a fim de maratonar na arte e cultura? Então se liga nessa. Não é só a Mostra Internacional de Cinema que está ocupando São Paulo nas próximas semanas. A partir de hoje até 1º de novembro rola a 2ª Edição do MIACENA (Mostra Internacional de Artes Cênicas em Espaços Não Convencionais e Alternativos). O nome é gigante assim como a programação, toda gratuita, que trará artistas nacionais e internacionais em espetáculos de teatro, dança, circo, feira sustentável e ações formativas sobre cultura circular.
Criada e gerida a várias mãos a MIACENA conta com patrocínio do Banco do Brasil, Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústrias Criativas e Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Esta segunda edição traz artistas de cinco estados do Brasil e de Portugual, Argentina e França.
Idealizada pelo ator, diretor, produtor cultural André Acioli e pela gestora cultural e diretora de produção Dani Angelotti a MIACENA 2025 supera o ano passado com mais de cinquenta atrações em palcos diversos como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Teatro Cultura Artística, Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), Centro de Referência da Dança (CRD), Instituto Capobianco, Galeria Olido, Secretaria municipal de Cultura e Café Girondino.
Fica difícil falar de todos os espetáculos, mas tá tudo no www.miacena.com
Contudo, aqui vai spoiler de um que achei bem legal. Em 29 de outubro o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), ali no centrão da cidade, recebe “Equilíbrios Provisórios”, performance que vem de Curitiba (PR) com a bailarina Mariana Prado. Durante quinze minutos Prado mostra o quanto o corpo “negocia a cada instante com a queda”. A paranaense numa incrível demonstração de foco e concentração se equilibra em garrafas de vidro.
“A sapatilha de ponta, símbolo da rigidez clássica, se torna ferramenta de subversão: flutua, resiste, fere o vidro e segue. Equilibrar-se é, talvez, o verbo mais honesto do agora. Não há garantias. Há tentativa. Há coragem. Há poesia. Uma travessia entre a arte e o abismo celebrando com cada passo, a possibilidade de seguir mesmo sabendo que tudo é passageiro. Nada é fixo, nada é garantido o equilíbrio, aqui, é instante”.
Lembrando hein? Toda programação do MIACENA 2025 é gratuita. Só agendar e desfrutar o melhor da cultura em São Paulo.
Reforçando que é só conferir no www.miacena.com