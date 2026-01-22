Mente, vida e história em reconstrução

Foto: Kim Leekyung Montagem solo com Felipe Barros propõe reflexão sobre saúde mental e pertencimento A partir deste sábado (24/01) […]

Foto: Kim Leekyung

Montagem solo com Felipe Barros propõe reflexão sobre saúde mental e pertencimento

A partir deste sábado (24/01) o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe temporada de “Aqui, Agora, Todo Mundo”, espetáculo ambientado poéticamente num território instável e íntimo no qual o protagonista convida o público a explorar fragmentos da memória ao entrar em sua mente.

Inspirado no livro homônimo do escritor e cineasta carioca Alexandre Mortagua, traz direção segura de Heitor Garcia, sendo o primeiro solo teatral do ator Felipe Barros. “Aqui, Agora, Todo Mundo” chega à região central trazendo na bagagem o Coelho de Prata de melhor espetáculo no 33° Festival Mix Brasil 2025 propondo reflexão sobre saúde mental, identidade e pertencimento.

A cena inicial nos apresenta um garoto, de nome não revelado. Sozinho, está curvado sobre o parapeito de uma varanda. Ele não salta, mas também não recua. É o start de um grito mudo, um convite à escuta de alguém que resiste, mesmo quando tudo dentro dele insiste em desaparecer.

Um quebra-cabeças se forma em sua mente onde peças caem em desordem e o limite entre o fim e a possibilidade de continuar o levam à reconstrução. Memórias aleatórias, mostram uma criança gay sensível que chega à vida adulta marcada por afetos intensos, silêncios dolorosos, heranças familiares tortas e a solidão da existência num corpo dissidente.

São sessenta minutos em que nada é óbvio ou linear e isso justamente transforma o espetáculo numa experiência única. Vêm à tona revelações inesperadas com a plateia assumindo um papel ativo, guiando a ordem dos acontecimentos e abordando temas como autoimagem, adolescência gay, a pressão da performance sociail e a busca por afeto em meio ao caos.

Um elemento importante na trama é a música. Permeando todo o espetáculo canções da cantora e compositora paraense Jaloo contribuem para o entedimento da história por apresentar um pensamento muito eloquente da saúde mental. Para isso a DJ Agatha desconstruiu a obra de Jaloo selecionando trechos e propondo a transformação da música em trilha sonora da peça.

“Aqui, Agora, Todo Mundo” fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até 1° de março com sessões aos sábados, domingos e segundas-feiras. Confira abaixo.

SERVIÇO

Aqui, Agora, Todo Mundo

Temporada: 24 de janeiro a 1º de março de 2026 (exceto nos dias 12 a 15/2)*

Aos sábados, domingos e segundas-feiras, às 19h.

*Dias 2, 9 e 23 de fevereiro – Roda de conversa com convidados após o espetáculo

Teatro Sérgio Cardoso – R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) R$ 40,00 (meia-entrada)

Lista Trans Free: envie e-mail para aquiagoratodomundo@gmail.com

Vendas online em www.sympla.com

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos.

Capacidade: 144 lugares

Instagram: @aquiagoratodomundo