Melhor época do ano para trocar de carro: 5 momentos que fazem você economizar de verdade

Descubra qual é a melhor época do ano para trocar de carro e como negociar usando a Tabela Fipe, aproveitar lançamentos, feirões e final de mês para economizar de verdade.

Trocar de carro no momento certo pode fazer uma grande diferença no bolso e na satisfação com a compra. Alguns períodos do ano concentram promoções especiais, condições de pagamento facilitadas e outras vantagens, enquanto outros podem trazer custos extras que precisam ser considerados.

A seguir, exploramos quais são esses momentos e por que muitas pessoas acreditam que o fim do ano, em especial, pode ser uma boa época para trocar de carro.

Início do ano: queima de estoque e baixa demanda

O começo do ano (especialmente janeiro e fevereiro) costuma ser apontado como um dos melhores períodos para comprar ou trocar de carro. Isso ocorre porque as concessionárias ainda têm em estoque veículos fabricados no ano anterior e precisam liberar espaço para os modelos novos que estão chegando.

Para acelerar as vendas desses carros “ano-modelo” anterior, as lojas frequentemente reduzem os preços ao máximo, muitas vezes chegando perto do valor de tabela de referência (Tabela Fipe). Em outras palavras, é um período de queima de estoque que pode resultar em descontos significativos para o comprador.

Além dos descontos, a demanda por carros no início do ano tende a ser menor. Nessa época, muitas famílias enfrentam despesas sazonais pesadas como IPVA, material escolar, matrículas e IPTU e por isso evitam contrair novas dívidas ou fazer grandes compras imediatamente após as festas.

Com menos gente comprando, os vendedores ficam mais dispostos a negociar preços e condições especiais, sabendo que precisam atrair clientes num momento de retração natural. De fato, é comum que após o Carnaval a procura por veículos aumente, mas até lá as concessionárias encaram um movimento mais fraco e capricham nas promoções e facilidades para estimular as vendas.

Vale notar, porém, que comprar no início do ano significa arcar com o IPVA do ano corrente logo de cara. Em vários estados, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores é cobrado no primeiro trimestre, calculado com base no valor de mercado do veículo.

Ou seja, se você adquirir um carro em janeiro, terá de pagar o IPVA daquele ano em seguida. Algumas montadoras e concessionárias, cientes desse peso, chegam a oferecer promoções como “IPVA 0” (isenção do imposto) para atrair compradores no começo do ano.

Mesmo quando esse custo não é abatido, o desconto no preço do carro pode compensar a despesa extra: as fabricantes muitas vezes dão abatimentos importantes em janeiro justamente para se livrar dos estoques antigos, de modo que, mesmo pagando o IPVA, o comprador economiza no valor do veículo.

Em resumo, para quem pode aproveitar, o início do ano oferece preços mais baixos e condições favoráveis devido à combinação de estoques encalhados e menor procura.

Outros momentos vantajosos ao longo do ano

Além do começo do ano, existem outras ocasiões em que as chances de fazer um bom negócio aumentam. Metade do ano, por exemplo, pode ser interessante caso haja queda nas vendas ou alguma crise no setor automotivo.

Se as montadoras e concessionárias percebem um desempenho fraco até meados do ano, é comum recorrerem a feirões e descontos em julho e agosto para impulsionar as vendas e cumprir as metas antes do fechamento do ano fiscal.

Esses períodos de promoção inesperada podem oferecer boas oportunidades, principalmente em veículos seminovos ou em final de ciclo de produção.

Outra dica clássica é aproveitar o fim de mês. Vendedores de concessionária geralmente têm metas mensais a bater, e nos últimos dias de cada mês eles tendem a negociar com mais flexibilidade para fechar negócio.

Nessa reta final, conseguir um desconto extra ou um acessório de brinde pode ser mais fácil, já que cada venda a mais ajuda a equipe a atingir os objetivos. Portanto, se o momento da sua decisão for flexível, visitar a loja na última semana do mês pode aumentar suas chances de sair com uma proposta melhor.

Por fim, datas promocionais gerais do comércio também chegaram ao mercado de carros. Eventos como feirões sazonais e principalmente a Black Friday (em novembro) se consolidaram no calendário automotivo.

Muitas revendas e marcas fazem ações específicas nesses períodos, oferecendo taxas de financiamento reduzidas, bônus na avaliação do usado e outros atrativos para fisgar clientes que estão em busca de um bom negócio.

No caso da Black Friday, por exemplo, já virou tradição ocorrerem feirões de carros com condições especiais e até sorteios ou prêmios para quem fecha a compra nessa época. Nos tópicos a seguir, vamos nos aprofundar justamente nas características do fim do ano, englobando Black Friday os meses de novembro e dezembro, para avaliar se realmente vale a pena trocar de carro nessa época.

Trocar de carro no fim do ano: vale a pena?

Após analisar outros períodos, é fundamental entender o que acontece no final do ano (novembro e dezembro). Essa época concentra acontecimentos únicos: tanto promoções agressivas das montadoras, impulsionadas pela Black Friday e pela corrida para fechar o ano fiscal, quanto fatores como o pagamento do 13º salário e a perspectiva de chegada de modelos novos no começo do ano seguinte, os descontos elevados, bônus na troca de usado e condições facilitadas são muito comuns.

A seguir, vamos avaliar os prós e contras de trocar de carro nesse período, abordando desde os bônus oferecidos até os custos adicionais de documentação que podem surgir.

Promoções de Black Friday e descontos de fim de ano

Nos últimos meses do ano, especialmente em novembro, o setor automotivo entra no clima da Black Friday e das liquidações de encerramento de ano.

Não é exagero encontrar ofertas de descontos em modelos zero-quilômetro, além de vantagens como taxa de juros zero e supervalorização do carro usado na troca. Em 2025, por exemplo, marcas como Nissan, Volkswagen, Chevrolet e outras divulgaram abatimentos imperdíveis, além de oferecer pacotes de benefícios como financiamento sem juros, seguro veicular grátis ou combustível pago por um período.

Essas ofertas costumam ser por tempo limitado e vinculadas a estoques disponíveis, o que cria um senso de urgência no consumidor.

O motivo de tamanha agressividade nas promoções de fim de ano é duplo. Primeiro, antecipar as vendas antes da chegada dos modelos do ano seguinte as fabricantes querem limpar o estoque atual para receber as novidades de linha, evitando ficar com carros “encalhados” de ano-modelo antigo.

Segundo, muitos vendedores e concessionárias estão focados em bater as metas anuais de vendas; ao chegar em novembro e dezembro, eles fazem de tudo para atingir os números planejados para o ano inteiro. Isso significa que o poder de negociação do cliente aumenta: é comum conseguir algum benefício extra, seja um desconto maior, IPVA quitado, acessórios incluídos ou até um upgrade de versão, porque a loja não quer perder nenhuma venda nessa reta final.

13º salário como aliado no pagamento

Um aspecto que facilita a decisão de trocar de carro no fim do ano é o 13º salário. Em novembro e dezembro, milhões de brasileiros recebem esse pagamento extra, que muitas vezes é direcionado a despesas importantes ou investimentos familiares.

Não por acaso, uma parcela significativa das pessoas escolhe usar o 13º como entrada na compra de um carro novo ou seminovo. Segundo uma pesquisa da Anfavea em parceria com a Webmotors, 63% das famílias pretendiam usar o 13º salário para trocar de automóvel. Esse dinheiro extra pode ajudar a dar uma entrada maior (reduzindo o valor financiado e os juros) ou até viabilizar a quitação à vista de um veículo dentro do orçamento planejado.

As concessionárias sabem desse comportamento e costumam alinhar suas campanhas de fim de ano com a época do 13º. Muitos feirões de seminovos e novos são marcados para o final de novembro e dezembro justamente para aproveitar o impulso de renda extra no mercado.

Nessas campanhas, as lojas anunciam facilidades como parcelamento da entrada em várias vezes no cartão, taxas de financiamento promocionais e preços reduzidos em relação à tabela, de forma a atrair o consumidor que agora tem um fôlego financeiro maior.

Em resumo, o fim do ano cria uma situação vantajosa em que dinheiro extra no bolso do comprador encontra ofertas especiais nas lojas. Essa combinação faz de novembro e dezembro um período naturalmente movimentado no mercado automotivo as montadoras se organizam para transformar o 13º salário em um verdadeiro impulso de vendas no último bimestre.

Custos extras de IPVA e licenciamento no ano novo

Nem tudo são flores nas compras de fim de ano. É crucial ficar atento aos custos adicionais de documentação que podem surgir ao virar o ano. Ao comprar um carro em novembro ou dezembro, você praticamente já se torna responsável pelo IPVA do ano seguinte, que vencerá em poucos meses.

Diferente de quem vende o carro antes do fim do ano (e “escapa” do imposto do ano novo), quem compra um veículo nessa época deve se preparar para pagar o IPVA integral logo no início do próximo ano, já que o tributo é calculado para o proprietário do veículo no dia 1º de janeiro.

Além do IPVA, há também a taxa de licenciamento anual e eventuais despesas com emplacamento (caso seja um veículo novo de fábrica) ou transferência de propriedade (no caso de seminovos).

Esses custos podem diminuir parte da vantagem financeira obtida com descontos. Imagine que você conseguiu um ótimo abatimento no preço, mas logo em seguida precisa desembolsar alguns milhares de reais de IPVA e outras taxas.

Por isso, avalie cuidadosamente se a documentação está inclusa na promoção de fim de ano ou não. Algumas concessionárias, para tornar a oferta mais atraente, já incluem IPVA pago, licenciamento ou emplacamento grátis no pacote.

Em muitos casos, a despesa extra é compensada pelo desconto obtido no preço do veículo ou pelas facilidades no financiamento. Ainda assim, vale negociar: tente incluir na negociação itens como desconto equivalente ao valor do IPVA, transferência gratuita ou outros benefícios.

Lembre-se de que, no fim do ano, o poder de barganha do comprador é maior, se a loja quer fechar negócio, talvez aceite cobrir parte desses custos.

Final de dezembro ou esperar janeiro?

Diante de tantas promoções de Natal e Black Friday, surge a dúvida: vale mais a pena aproveitar as ofertas de final de dezembro ou esperar as liquidações de janeiro?

Aqui não há resposta universal, pois depende das condições específicas, mas podemos pesar alguns pontos.

No final de dezembro, você possivelmente consegue comprar um carro do ano corrente (ano-modelo atual) com desconto e eventuais benefícios (IPVA ou emplacamento grátis, por exemplo).

Já em janeiro, aquele mesmo carro passará a ser oficialmente do “ano passado” em termos de ano-modelo, e as concessionárias farão de tudo para vendê-lo é a clássica liquidação de estoque de virada de ano-modelo.

Nessa situação, os descontos em janeiro podem ser tão bons ou até melhores que os de dezembro, já que agora o veículo é visto como estoque “antigo” que precisa sair para não perder ainda mais valor.

Não é raro encontrar em janeiro ofertas de carros zero km ou seminovos do ano-modelo anterior com preços bastante reduzidos, justamente para limpar o pátio para os modelos novos.

A vantagem de esperar até janeiro é, portanto, pegar a queima de estoque pós-virada do ano. Entretanto, há algumas considerações: em janeiro, as promoções de fábrica podem já não incluir IPVA grátis (afinal, o imposto daquele ano já está em vigor e terá de ser pago pelo comprador).

Você terá um carro novo, porém com ano-modelo do ano anterior, o que pode refletir um pouco no valor de revenda mais à frente embora seja algo cada vez menos importante para muitos, mas ainda pode influenciar na percepção de mercado.

Em suma, vale comparar as ofertas concretas. Se as promoções de dezembro incluírem bons descontos e cobrirem despesas de IPVA/licenciamento, elas podem ser muito vantajosas você adquire um carro novo com incentivos e começa o ano de carro novo, embora tenha de arcar com impostos depois. Se a oferta não estiver tão boa, pode ser interessante esperar algumas semanas para ver as condições de janeiro, quando carros “do ano passado” tendem a ter preços mais convidativos.

Muitos especialistas apontam que tanto no fim quanto no início do ano há ótimas oportunidades, cabendo ao comprador avaliar o que pesa mais para si: ter um modelo mais novo (ano-modelo atual) com um pouco menos de desconto, ou pegar o modelo anterior com desconto máximo.

De qualquer forma, pesquisar e comparar é fundamental. Use a internet para verificar preços médios, consulte em mais de uma concessionária e não tenha receio de negociar benefícios extras.

Também é importante lembrar que você deve contratar um bom seguro para o veiculo: saiba como escolher a melhor opção de seguro veicular.

Agora, seu próximo passo é agir com planejamento: consulte a Tabela Fipe, compare propostas em diversas concessionárias e aproveite os momentos-chave para garantir descontos e benefícios exclusivos.

Lembre-se, trocar de carro no momento certo não é apenas uma compra, mas uma decisão inteligente que pode significar economia real e tranquilidade para o seu bolso.