Lulu Santos em São Paulo

Foto: Divulgação

O carioca volta à capital paulista com a turnê “Barítono”

Considerado um dos maiores nomes do pop nacional Lulu Santos volta a São Paulo para duas apresentações nos dias 10 e 11 de novembro.

Figurando entre os grandes compositores do Brasil, ele faz show no Tokio Marine Hall, zona sul da capital, dentro da turnê “Barítono” que, inclusive, passou pelos Estados Unidos no primeiro semestre deste ano.

Hit maker excepcional, Luís Maurício dos Santos (nome de batismo) completa 70 anos em 2023, além de comemorar cinco décadas de carreira, visto que em 1973 formou a banda Vimana, ao lado de Ritchie e Lobão.

Entre os timbres vocais, barítono é de tessitura grave, sendo característica de LS, daí o nome da tour, que volta agora ao Tokio Marine Hall para alegria dos fãs.

No set list estão as grandes canções de Lulu com nova roupagem para agradar os antigos e novos admiradores. Dentre elas, a romântica “Esse Brilho em Seu Olhar”, do disco “Ritmo do Momento”, de 1983, além de outras não tocadas há muito tempo como “Tão Bem” e “Lei da Selva”.

Naturalmente que não ficarão de fora hits como “Adivinha o quê”, “Tempos Modernos”, “Como Uma Onda”, “Certas Coisas” e “De repente, Califórnia”.

SERVIÇO

Lulu Santos

Tour Barítono

Dias 10 e 11 de novembro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 180,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/lulusantos/