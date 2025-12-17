Living Colour no Brasil em 2026

Foto: Divulgação A icônica banda americana retorna em turnê comemorativa de 40 anos de carreira Considerado um dos grandes nomes […]

A icônica banda americana retorna em turnê comemorativa de 40 anos de carreira

Considerado um dos grandes nomes do rock em todos os tempos o Living Colour volta ao Brasil no começo do ano que vem. Após girar por aqui em 2024, o grupo nova-iorquino liderado por Vernon Reid (guitarra) e Corey Glover (vocal) vem ao país para quatro apresentações da “The Best of 40 Years Tour”, celebrando quatro décadas de carreira.

Os caras iniciam a mini turnê por Porto Alegre (RS), em 26 de fevereiro, se apresentando no Bar Opinião. Depois tocam em São Paulo (SP) (27/02), no Tokio Marine Hall. Em seguida sobem ao palco do Sacadura 154 no Rio de Janeiro (RJ) (28/02), encerrando a “The Best Of 40 Years Tour” em Curitiba (PR), no Live Curitiba (01/03).

Completam o grupo o baixista Doug Wimbish (baixo) e o batera Will Calhoun. Veteranos em solo tupiniquim, uma de suas mais explosivas apresentações rolou no Rock In Rio de 2022. Com produção da Top Link Music a tour comemorativa traz um LC no auge primando pela sonoridade que vai do Funk Metal ao Hard Rock passando pelo Metal Alternativo numa discografia iniciada em 1988 com “Vivid”.

Esse disco traz o maior hit da banda a porradeira “Cult Of Personality” a qual deu aos nova-iorquinos o primeiro Grammy da carreira em 1990 na categoria “Melhor Perfomance de Hard Rock”. O grupo ganhou mais um Grammy em 1991 com “Time’s Up” na mesma categoria do ano anterior. Ao longo das décadas a banda não lançou muitos discos. Além dos já citados “Vivid” e “Time’s Up” lançaram “Collidoscope” (2003), “The Chair in the Doorway” (2009) e “Shade” (2017).

É aquela velha história. Apesar da discografia não ser extensa já estão sacramentados no rock and roll. Os números falam a favor dos caras, que além dos milhões de discos vendidos possuem marcas consideráveis. Os americanos ocupam a posição 70 entre os grandes artistas do Hard Rock de acordo com a VH1’s. “Cult Of Personality” foi regravada para o Guitar Hero III com um novo solo de guitarra. Em 2006 a canção “Love Rears Its Ugly Head” ficou na posição 303, entre 2006 canções, no ranking australiano que escolhe as melhores músicas No Triple M Essential 2006 Countdown.

A revista Rolling Stone os chamou de pioneiros do Funk Metal além de “Cult Of Personality” ser usada em trilha sonora de vários eventos esportivos como o World Wrestling Entertainment ( WWE), de 2009. No setlist da “The Best of 40 Years Tour” não devem ficar de fora clássicos como “Type”, “Pride”, “Bless Those”, “I Want To Know”, “Burned Bridges”, “Open Letter” e “Elvis is Dead”. Abaixo as informações do show na capital paulista.

SERVIÇO

Living Colour -The Best of 40 Years Tour

Dia 27 de fevereiro de 2026 – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 220,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/living/