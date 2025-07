Leci Brandão na Casa Natura Musical

Foto: Leandro Almeida

A cantora e compositora comemora cinco décadas de carreira

Sinal de feriado detectado. Na próxima quarta-feira, 9 de julho, os paulistas lembram a Revolução Constitucionalista de 1932, levante armado o qual objetivava derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas. Sendo assim não faltam dicas culturais para curtir. A Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe para duas apresentações a cantora e compositora Leci Brandão que sobe ao palco da zona oeste na terça e na quarta-feira. O momento é mais que especial pois, a carioca de Madureira, chega à capital paulista com o show “50 anos de carreira”.

Aos 80 anos, Brandão é uma das mais reverenciais e referenciais cantoras do Brasil. Seus feitos ao longo do tempo são notáveis. Foi a primeira mulher a integrar a Ala de Compositores da Estação Primeira de Mangueira, em 1972, tendo gravado 25 discos, 2 DVDs e uma enormidade de sucessos. Com know how de quem entende do riscado foi comentarista dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro entre 1984 e 1993, na Rede Globo. Pela mesma emissora comentou os desfiles das escolas de São Paulo entre 2002 e 2010.

Na política Leci Brandão foi deputada estadual por São Paulo, tornando-se a segunda mulher negra a ocupar uma cadeira no parlamento paulista. Integrou a Comissão de Direitos Humanos sendo vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura com 37 leis aprovadas até 2018.

Tema do enredo da Mangueira, em 2019, a cantora levantou o caneco no desfile daquele ano. Em São Paulo Leci Brandão é Madrinha da Acadêmicos do Tatuapé, tradicional escola da zona leste.

Evidentemente que as comemorações de cinco décadas de trajetória da cantora trarão muitos convidados. Na terça-feira sobem ao palco da Casa Natura o cantor/rapper paulistano Criolo e o carioca Pretinho da Serrinha. Já na quarta-feira Xande de Pilares faz dueto com Leci Brandão em várias canções pra levantar o astral. Imperdível.

SERVIÇO

Leci Brandão

Show: 50 anos de carreira

Casa Natura Musical

Dias: 8 de julho – Terça-feira – 21 horas e 9 de julho – 21 horas

Rua Arthur Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 90,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/107476/d/323726