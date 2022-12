João Suplicy se apresenta no Blue Note

João Suplicy

O cantor, compositor e instrumentista João Suplicy sobe ao palco do Blue Note SP nesta sexta-feira, 23, mostrando seu novo show “Samblues”. Junção do Samba com o Blues, a nova manifestação artística é fruto da versatilidade de Suplicy que nunca se enquadrou numa categoria específica. Transitando pela MPB, rock, samba e pop o paulistano gravou álbuns que evidenciam sua inquietação musical. São destaques da carreira solo “Musiqueiro” (1999) e “Caseiro” (2005) e em parceria com o mano Supla, quando criou o Brothers of Brazil, sobressaem “Punknova” (2009) e “Melodies From Hell” (2014). No Blue Note o músico mostrará canções autorais como “Tem gente” (com Alice Ruiz) e “Lágrimas de um Blues” com grandes clássicos da música brasileira, como “Retalhos de cetim” (Benito di Paula) e “As rosas não falam” (Cartola).

SERVIÇO

João Suplicy – Samblues

Dia 23 de dezembro – 22h30

Onde: Blue Note SP

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/j