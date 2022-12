Pedágios paulistas mais caros a partir de hoje

Praça de Pedágio – Foto: Marcos Santos

Em fim de mandato o Governador Rodrigo Garcia, ainda filiado ao PSDB, deu um belo presente de Natal para os motoristas paulistas.

A partir desta sexta-feira (16) as tarifas nas estradas do estado de São Paulo estão até 12% mais caras.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou o aumento em julho deste ano e o governador autorizou agora.

Na ocasião, o governador postou nas redes sociais:

“Diante da alta desenfreada dos preços, principalmente dos combustíveis, é impensável onerar o bolso dos paulistas”.

Mas agora, no limiar do seu mandato, Garcia não segurou o rojão e deixou a bucha de final de ano no bolso dos motoristas.

Com o reajuste, o pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes, o mais caro do Brasil, passa a custar R$ 33,11 para cada 100 Km rodados nesta via.

Aguenta, paulista