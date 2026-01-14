Foto: Divulgação O humorista faz apresentação única do show Duas Conversas Bora começar o ano dando boas risadas. Superdica para […]
Foto: Divulgação
O humorista faz apresentação única do show Duas Conversas
Bora começar o ano dando boas risadas. Superdica para este sábado (17) é o stand-up de Ítalo Sena no Teatro J. Safra, em São Paulo. O comediante nordestino leva ao palco da zona oeste o show “Duas Conversas” mergulhando em dois lados de sua vida de forma inédita. Formado em Educação Física Sena passou a se dedicar integralmente ao humor quando percebeu que era mais rentável.
“Duas Conversas”, teve gestação de nove meses e traz cenário digital interativo prometendo surpreender a plateia. Aliás surpresa é o que não falta quando o assunto é Ítalo Sena. Natural de Recife, (PE) o cara tá na estrada do humor há mais de dez anos e ganhou notoriedade postando esquetes e vídeos cômicos nas redes sociais.
Isso lhe conferiu o título de “Rei das Pegadinhas” com quase dois milhões de inscritos nas plataformas digitais e mais de 471 milhões de views no Youtube. “Duas Conversas” exigiu um preparo especial de Sena tanto mental, quanto corporal. O texto foi desenvolvido por ele trazendo a contribuição luxuosa de Maurício Meireles. O show tem produção de Laura Ithamar, iluminação de Jathyles Miranda e cenário virtual de VJ Koala Brito garantindo risos e boas surpresas.
“É algo que venho me dedicando para entregar o meu melhor. Quero que meu público saia do teatro com a garantia de que foi surpreendido.” Brincando com um de seus bordões, Ítalo destaca: “Não se assuste se no show eu perguntar ‘O que você pensou na hora?’ Tem um cara gravando ali,” diz, entre risos, Ítalo Sena.
SERVIÇO
Ítalo Sena em Duas Conversas
Gênero: Humor
Recomendação: 16 anos
Duração: 80 min
Data: 17 de janeiro, sábado, às 20h.
Ingressos: entre R$ 30 e R$ 100
Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/italo-sena/?affiliate=JSA
Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042
Teatro J. Safra | 627 lugares
Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561
Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge bar no saguão do Teatro.
Acessibilidade para deficiente físico
Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00