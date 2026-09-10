iPhone 18 Pro chega com nova câmera, chip A20 Pro e mais autonomia; veja o que mudou

Nova geração aposta em abertura variável na câmera, chip A20 Pro de 2 nanômetros, refrigeração reforçada e mais autonomia; no Brasil, preços começam em R$ 11.999

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Publicado por: Celio Ricardo

Publicado: 10/09/2026, às 11:49

Atualizado: 10/09/2026, s 11:49

iPhone 18 Pro na cor bordô exibido de frente e de costas durante evento de lançamento da Apple.

O iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max chegam com câmera principal de 48 megapixels com abertura variável, processador A20 Pro, refrigeração redesenhada, maior autonomia e novos recursos de inteligência artificial.

A linha também estreia controles fotográficos mais avançados, Dynamic Island menor e novas cores.

No Brasil, o iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999. A pré-venda começa em 12 de setembro, às 9h, e os aparelhos chegam às lojas em 18 de setembro.

Entre todas as mudanças, a câmera é a que mais diferencia a nova geração.

A principal novidade está na câmera

A câmera principal de 48 MP passa a contar com abertura física variável, recurso inédito no iPhone.

O mecanismo permite quatro posições:

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  • f/1.48;
  • f/1.8;
  • f/2.8;
  • f/4.0.

A abertura controla a quantidade de luz que chega ao sensor e interfere na profundidade de campo.

Em pouca luz, f/1.48 permite captar mais luminosidade. Em f/4.0, uma área maior da cena pode permanecer em foco.

O ajuste pode ser automático ou manual. Os novos controles Pro permitem alterar abertura, velocidade do obturador, balanço de branco e acompanhar o histograma diretamente no aplicativo Câmera.

A mudança dá ao usuário mais controle sobre a captura, em vez de deixar todos os ajustes nas mãos do processamento automático.

Em um primeiro teste publicado pelo AppleInsider, fotografias feitas em f/1.48 e f/4.0 mostraram diferença perceptível na separação entre o objeto e o fundo.

Sensores de smartphones, porém, continuam menores que os usados em câmeras dedicadas. Testes mais longos serão necessários para medir o ganho em diferentes condições.

Iphone 18 Pro Em Acabamento Bordô Exibido De Frente E De Costas, Com Destaque Para A Tela E O Conjunto De Três Câmeras Traseiras.
iPhone 18 Pro estreia câmera com abertura variável, chip A20 Pro e melhorias de autonomia.

As três câmeras traseiras agora são de 48 MP

O sistema traseiro reúne três câmeras Fusion de 48 MP:

  • principal, ultra-angular e teleobjetiva.

A teleobjetiva oferece zoom de 4x e chega a 8x com qualidade óptica, enquanto o zoom digital alcança 40x.

Na frente, a câmera Center Stage tem 18 MP e oferece enquadramento automático.

Para vídeo, o aparelho grava em 4K Dolby Vision e inclui rastreamento de foco, melhorias em baixa luz, ProRes e controles profissionais.

A Apple também introduziu a Imagem de Referência da Apple, que registra uma referência do que foi captado pelo sensor e permite comparar a fotografia original com versões modificadas.

Iphone 18 Pro Exibindo O Recurso Imagem De Referência Da Apple Para Comparar Uma Foto Autenticada Com Possíveis Versões Alteradas.
Recurso Imagem de Referência do iPhone 18 Pro permite comparar a foto capturada pelo sensor com versões editadas, ampliando a verificação de autenticidade das imagens.

A20 Pro estreia processo de 2 nanômetros

O A20 Pro é produzido em processo de 2 nanômetros e traz CPU de seis núcleos, com dois supernúcleos e quatro núcleos de eficiência.

A GPU tem sete núcleos, e o novo Neural Engine amplia a capacidade dedicada a tarefas de inteligência artificial.

Segundo a Apple, a nova GPU pode oferecer desempenho até 40% superior ao A19 Pro em determinadas tarefas.

Os ganhos devem aparecer principalmente em jogos, edição de vídeo, fotografia computacional e recursos de IA.

Nova refrigeração tenta manter o desempenho

A Apple redesenhou a câmara de vapor responsável por dissipar o calor interno.

A mudança busca reduzir a perda de desempenho causada pelo aquecimento durante jogos, gravação de vídeo em alta resolução e edição.

Segundo a fabricante, a combinação entre o A20 Pro e a nova solução térmica permite manter desempenho elevado por mais tempo.

Bateria chega a 43 horas de reprodução de vídeo

Nas especificações brasileiras, a Apple informa até 34 horas de reprodução de vídeo no iPhone 18 Pro e 43 horas no iPhone 18 Pro Max.

Em uso típico, são até 23 horas no Pro e 29 horas no Pro Max.

No Brasil, os aparelhos são compatíveis com nano-SIM, eSIM e Dual eSIM.

A Apple informa recarga de até 50% em cerca de 15 minutos com adaptador compatível de 60 W ou superior.

Com MagSafe, a carga pode chegar a 50% em aproximadamente 30 minutos com adaptador de pelo menos 35 W.

Para atingir esses tempos, é necessário utilizar carregadores compatíveis.

Tela mantém 6,3 e 6,9 polegadas

O iPhone 18 Pro possui tela OLED Super Retina XDR de 6,3 polegadas, enquanto o Pro Max tem 6,9 polegadas.

As duas oferecem ProMotion de até 120 Hz, tela Sempre Ativa, HDR e brilho externo de até 3.000 nits.

A Dynamic Island ficou menor e agora pode exibir até três Atividades ao Vivo simultaneamente.

As quatro cores disponíveis são preto, prateado, glacial e bordô.

Siri AI chegará de forma gradual

A Siri AI poderá utilizar contexto pessoal, informações presentes em aplicativos e conteúdos exibidos na tela para responder perguntas ou executar ações.

A liberação começa primeiro em inglês. O português está previsto para uma etapa posterior.

Por isso, parte dos recursos de inteligência artificial do iPhone 18 Pro não estará completa no primeiro dia de uso.

Wi-Fi 7 e USB de até 10 Gb/s

Os novos modelos suportam Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread e utilizam o chip N1 da Apple para conexões sem fio.

A porta USB-C oferece USB 3 com transferência de dados de até 10 Gb/s, além de saída DisplayPort.

A velocidade pode ser útil para quem transfere vídeos, trabalha com arquivos grandes ou utiliza armazenamento externo.

Iphone 18 Pro Nas Cores Preto, Prateado, Glacial E Bordô Vistos Pela Traseira, Com Destaque Para O Conjunto De Três Câmeras.
iPhone 18 Pro chega em quatro cores e traz três câmeras traseiras de 48 MP, além do novo chip A20 Pro e melhorias de autonomia.

Quanto custa o iPhone 18 Pro no Brasil?

A Apple confirmou quatro opções de armazenamento:

  • 256 GB;
  • 512 GB;
  • 1 TB;
  • 2 TB.

O iPhone 18 Pro de 256 GB custa a partir de R$ 11.999.

A pré-venda começa em 12 de setembro, às 9h, e a disponibilidade está marcada para 18 de setembro.

Quem esperava pelo iPhone 18 convencional não o encontrará neste lançamento. A Apple concentrou a apresentação nos modelos Pro e Pro Max, além do iPhone Duo.

O que realmente mudou no iPhone 18 Pro?

Para quem vem de um iPhone recente, o 18 Pro não apresenta uma mudança visual capaz de justificar sozinha a troca.

O argumento está principalmente na câmera, na autonomia e no desempenho sustentado.

A abertura variável amplia o controle sobre as fotos, enquanto o A20 Pro e a nova refrigeração buscam manter desempenho elevado por mais tempo.

Para quem usa o celular intensamente para fotografia, vídeo, jogos ou edição, são essas áreas que merecem mais atenção antes da compra.

Entre todas as mudanças, a abertura variável da câmera é a novidade que mais claramente distingue esta geração.

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