Governo altera IOF e aumenta arrecadação com novas alíquotas em 2025

Guia Completo sobre o IOF e Suas Novas Regras

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um tributo essencial no sistema tributário brasileiro, impactando diretamente a vida financeira de pessoas físicas e jurídicas. Presente em transações como empréstimos, compras de moeda estrangeira, seguros e investimentos em títulos, o IOF não apenas arrecada recursos para o Tesouro Nacional, mas também funciona como uma ferramenta de regulação econômica.

Em maio de 2025, o Governo Federal anunciou mudanças significativas nas alíquotas do IOF por meio dos Decretos nº 12.466/2025 e nº 12.467/2025, gerando debates sobre seus impactos no mercado e na economia. Este artigo explora o que é o IOF, quem o paga, como é calculado, quem pode alterar suas alíquotas, o processo de recolhimento e os efeitos das recentes alterações legislativas.

O que é ?

O IOF é um imposto federal que incide sobre operações financeiras específicas, como crédito, câmbio, seguros e títulos ou valores mobiliários. Criado para arrecadar recursos, ele também serve como instrumento de política econômica, permitindo ao governo influenciar o comportamento do mercado financeiro. Por exemplo, o aumento das alíquotas do imposto pode desestimular o consumo de crédito, enquanto reduções podem incentivar investimentos.

As operações sujeitas ao IOF são divididas em quatro categorias principais:

Categorias

Operações de crédito : Incluem empréstimos pessoais, financiamentos, cartões de crédito rotativos e operações de desconto de títulos.

: Incluem empréstimos pessoais, financiamentos, cartões de crédito rotativos e operações de desconto de títulos. Operações de câmbio : Envolvem compra e venda de moedas estrangeiras, remessas internacionais e uso de cartões de crédito ou pré-pagos no exterior.

: Envolvem compra e venda de moedas estrangeiras, remessas internacionais e uso de cartões de crédito ou pré-pagos no exterior. Operações de seguro : Aplicam-se a prêmios de seguros, como os de automóveis, residências e vida, incluindo planos como VGBL.

: Aplicam-se a prêmios de seguros, como os de automóveis, residências e vida, incluindo planos como VGBL. Operações com títulos ou valores mobiliários: Abrangem emissão, transmissão, pagamento ou resgate de títulos financeiros.

O IOF é regulamentado pelo Decreto nº 6.306/2007, que estabelece as regras para sua aplicação. As alíquotas variam conforme o tipo de operação e podem ser ajustadas pelo Poder Executivo, conforme previsto na Constituição Federal.

Quem Paga?

O IOF é pago por qualquer pessoa física ou jurídica que realize uma operação financeira sujeita ao imposto. Isso inclui:

Consumidores : Quem contrata empréstimos, usa cartão de crédito no exterior ou compra moeda estrangeira.

: Quem contrata empréstimos, usa cartão de crédito no exterior ou compra moeda estrangeira. Empresas : Que realizam financiamentos, operações de câmbio ou investem em títulos.

: Que realizam financiamentos, operações de câmbio ou investem em títulos. Segurados: Que pagam prêmios de seguros, como de veículos ou planos de previdência.

Na prática, o imposto é cobrado pela instituição financeira ou seguradora que intermedeia a operação. Por exemplo, ao comprar dólares, o banco inclui o IOF no valor total da transação, repassando o imposto ao governo. Esse mecanismo garante que o contribuinte pague o IOF de forma indireta, sem interação direta com o Fisco.

Como é Calculado?

O cálculo do IOF depende do tipo de operação financeira. Abaixo, exemplos práticos com base nas alíquotas vigentes em maio de 2025:

Operações de Crédito

Para empréstimos e financiamentos, o IOF é composto por uma alíquota fixa e uma diária. Para pessoas jurídicas, a alíquota fixa é de 0,95%, mais 0,0082% ao dia, com um teto anual de 3,95%. Para pessoas físicas e MEIs, a alíquota fixa permanece em 0,38%. Por exemplo, em um empréstimo de R$10.000 para uma empresa, o IOF seria R$95 (fixo) mais R$0,82 por dia, dependendo do prazo do contrato.

Operações de Câmbio

Nas operações de câmbio, como compra de moeda estrangeira ou uso de cartão de crédito no exterior, a alíquota é de 3,5%. Para uma compra de US$1.000 (equivalente a R$5.500, com câmbio a R$5,50), o IOF seria R$192,50, totalizando R$5.692,50.

Operações de Seguro

Para seguros, o IOF varia conforme o tipo. Seguros de vida com contribuições mensais acima de R$50.000 pagam 5% sobre o excedente. Por exemplo, em um aporte de R$60.000, o IOF seria de R$500 (5% sobre R$10.000).

Operações com Títulos

Em investimentos, como resgates antecipados de fundos, o imposto pode ser regressivo, diminuindo com o tempo de aplicação. Após 30 dias, geralmente há isenção.

As alíquotas exatas devem ser verificadas no momento da operação, pois podem mudar por decreto presidencial.

Quem Pode Alterar as Alíquotas?

A Constituição Federal (art. 153, §1º) permite que o Poder Executivo, por meio do Ministério da Fazenda, altere as alíquotas do IOF via decreto, sem necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Essa flexibilidade é justificada pelo caráter regulatório do imposto, que pode ser ajustado para responder a mudanças econômicas, como inflação, crises fiscais ou fluxos de capital.

Por exemplo, em períodos de alta demanda por crédito, o governo pode elevar o imposto para conter o consumo. Em contrapartida, reduções podem estimular a economia. Essa autonomia foi exercida nos Decretos nº 12.466/2025 e nº 12.467/2025, que ajustaram alíquotas para atender às metas fiscais do governo.

Como é Recolhido

O recolhimento do IOF é feito de forma indireta, pelas instituições financeiras ou seguradoras que intermediam as operações. Essas entidades calculam o imposto, cobram do cliente e repassam o valor ao Tesouro Nacional. Por exemplo:

Em uma compra de moeda estrangeira, o banco adiciona o IOF ao valor da transação e o transfere ao governo.

Em um seguro, a seguradora inclui o IOF no prêmio e repassa o montante ao Fisco.

Esse sistema simplifica a arrecadação e reduz a sonegação, pois as instituições são obrigadas a seguir as normas da Receita Federal, garantindo a correta transferência dos valores.

Mudanças Recentes nos Decretos nº 12.466/2025 e nº 12.467/2025

Em 22 de maio de 2025, o Governo Federal publicou o Decreto nº 12.466/2025, alterando o Decreto nº 6.306/2007, que regulamenta o IOF. A medida visava aumentar a arrecadação, estimada em R$20,5 bilhões em 2025 e R$41 bilhões em 2026, segundo o IWMelcheds. No entanto, após críticas do mercado financeiro, o governo publicou o Decreto nº 12.467/2025 em 23 de maio, ajustando algumas medidas.

Principais Alterações

Categoria Mudança Detalhes Crédito (Pessoas Jurídicas) Alíquota fixa de 0,38% para 0,95%; diária de 0,0041% para 0,0082% Máximo anual de 3,95%; MEIs e pessoas físicas mantêm 0,38% fixo Cooperativas de Crédito IOF apenas para faturamento anual acima de R$100 milhões Incentivo a pequenas cooperativas Câmbio Alíquota unificada de 3,5% para remessas, cartões internacionais e câmbio Cartões pré-pagos reduzidos de 6,38% para 3,5% Investimentos no Exterior Isenção mantida para fundos nacionais; remessas pessoais a 1,1% Revogação de tributação inicial de 3,5% para fundos Seguros e Previdência 5% sobre aportes acima de R$50.000/mês em seguros de vida e VGBL Medida para coibir evasão fiscal Antecipação de Pagamentos Operações como “forfait” sujeitas a IOF a partir de 1º/06/2025 Consideradas operações de crédito

Contexto das Mudanças

As alterações foram motivadas pela necessidade de equilibrar as contas públicas em um cenário de alta demanda fiscal. O governo Lula anunciou, junto com as mudanças no IOF, um congelamento de R$31,3 bilhões em despesas para 2025, conforme noticiado pela Agência Brasil. A rápida edição do Decreto nº 12.467/2025, após críticas do mercado, demonstra a sensibilidade do governo às reações econômicas.

Impactos das Mudanças no IOF

Para Empresas

O aumento do IOF para pessoas jurídicas (de 0,38% para 0,95%) eleva o custo de financiamentos e capital de giro, podendo afetar a competitividade, especialmente de pequenas e médias empresas. No entanto, a manutenção da alíquota de 0,38% para MEIs protege os microempreendedores.

Para Pessoas Físicas

A manutenção da alíquota de 0,38% para pessoas físicas evita impactos diretos no crédito pessoal. A redução do IOF em cartões pré-pagos internacionais (de 6,38% para 3,5%) beneficia viajantes e consumidores que realizam compras no exterior.

Para o Mercado de Câmbio

A unificação da alíquota de 3,5% simplifica as operações de câmbio, mas pode encarecer transações para importadores e exportadores. A isenção para fundos de investimento no exterior, mantida pelo Decreto nº 12.467/2025, favorece a diversificação de investimentos.

Para Seguros

A tributação de 5% sobre aportes acima de R$50.000 em seguros de vida e VGBL pode desestimular grandes investimentos nesses produtos, mas visa coibir a evasão fiscal, segundo a Ecovis BSP.

Controvérsias

As mudanças geraram críticas, especialmente pela rapidez da implementação e pela possível violação de princípios constitucionais, como a anterioridade tributária, conforme apontado pela Vieira Rezende. A revogação parcial pelo Decreto nº 12.467/2025 foi uma resposta a essas preocupações, mas o debate sobre a legalidade das alterações persiste.

Planejamento Financeiro

Para minimizar o impacto do IOF, consumidores e empresas podem adotar estratégias como:

Pessoas físicas : Planejar compras internacionais para evitar o uso excessivo de cartões de crédito no exterior.

: Planejar compras internacionais para evitar o uso excessivo de cartões de crédito no exterior. Empresas : Buscar alternativas de financiamento com menor incidência de IOF, como linhas de crédito isentas.

: Buscar alternativas de financiamento com menor incidência de IOF, como linhas de crédito isentas. Investidores: Aproveitar isenções, como as mantidas para fundos no exterior, para diversificar investimentos.

Consultar um contador ou planejador financeiro é essencial para entender as novas regras e otimizar o impacto do IOF.

Perspectivas Futuras

O governo pode continuar ajustando as alíquotas do IOF em resposta a mudanças econômicas. A introdução de tributação em operações como “forfait” a partir de junho de 2025 indica uma tendência de ampliar a base de arrecadação. Além disso, a pressão por equilíbrio fiscal pode levar a novas medidas, conforme sugerido pelo O Globo.

Falando em impostos no Brasil. vamos fazer um comparativo entre Imposto de Renda e IOF:

Diferença: IOF incide sobre operações financeiras, com alíquotas ajustáveis por decreto; IR incide sobre renda, com alíquotas fixadas por lei.

IOF e IR são impostos federais no Brasil.

Semelhança: Ambos são tributos cobrados pela União.

O IOF é um imposto versátil que desempenha um papel crucial na arrecadação e na regulação econômica do Brasil. As mudanças introduzidas pelos Decretos nº 12.466/2025 e nº 12.467/2025 refletem a busca por equilíbrio fiscal, mas também geram desafios para empresas e consumidores. Compreender como o IOF funciona e acompanhar suas alterações é fundamental para tomar decisões financeiras informadas. Consultar especialistas e monitorar atualizações legislativas pode ajudar a mitigar os impactos do imposto e aproveitar eventuais benefícios.