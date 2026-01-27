INSS fecha agências em todo o país de quarta a sexta-feira para manutenção nos sistemas

Atendimento presencial será suspenso entre 28 e 30 de janeiro, e serviços digitais ficarão indisponíveis a partir da noite do dia 27

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social estarão fechadas para atendimento presencial em todo o país entre quarta-feira, 28, e sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários operados pela Dataprev.

Durante esse período, não haverá atendimento presencial nas unidades do INSS. A medida faz parte de um processo de modernização dos sistemas, com o objetivo de aumentar a estabilidade, a segurança e a eficiência dos serviços oferecidos aos segurados.

Funcionamento dos canais digitais e telefone

Até o dia 27 de janeiro, os canais remotos de atendimento seguem funcionando normalmente. O Meu INSS, disponível por site e aplicativo, oferece mais de 100 serviços digitais, como consulta de benefícios, agendamentos, pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e emissão de extratos.

A central telefônica 135 também funciona normalmente até o dia 27, com atendimento automático 24 horas e atendimento humano em horário comercial.

No entanto, o INSS informou que, a partir das 19h do dia 27 de janeiro até o dia 31 de janeiro, tanto o Meu INSS quanto a central telefônica 135 ficarão temporariamente indisponíveis, em razão das atualizações nos sistemas.

Atendimento extra e reencaixe de agendamentos

Para reduzir os impactos da suspensão temporária, o INSS realizou atendimento extra no último fim de semana anterior ao fechamento. A ação teve como objetivo antecipar agendamentos já marcados e compensar a interrupção do atendimento presencial durante os dias de manutenção.

Segundo o instituto, também foi garantido o reencaixe dos segurados que optaram por manter o atendimento presencial em um dia útil após a normalização dos serviços.

A previsão é que os atendimentos presenciais e os canais digitais sejam restabelecidos após a conclusão das melhorias, permitindo o retorno gradual à normalidade no início de fevereiro.



A suspensão temporária do atendimento presencial nas agências do INSS ocorre em um momento em que o instituto também vem adotando medidas para reduzir filas e dar mais agilidade à análise de benefícios.

Recentemente, o órgão anunciou que passará a custear exames médicos necessários em pedidos que aguardam perícia, iniciativa voltada a destravar processos parados e acelerar a concessão de direitos previdenciários, especialmente para segurados que enfrentam longos períodos de espera.