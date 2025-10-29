Homenagem ao Maestro Ray Conniff

Foto: Divulgação Tributo ao famoso músico norte-americano acontece em São Paulo No próximo dia 7 de novembro o Teatro Fernando […]

Foto: Divulgação

Tributo ao famoso músico norte-americano acontece em São Paulo

No próximo dia 7 de novembro o Teatro Fernando Torres, na capital paulista, recebe “Ray Conniff – The Ultimate Tribute Show 2025” homenageando um dos mais importantes maestros da música contemporânea. Nascido Joseph Raymond Conniff, em Massachusetts, EUA, em 6 de novembro de 1916, seguiu o caminho natural da música, já que o pai foi trombonista e a mãe pianista.

Os primeiros trabalhos vieram já na adolescência. Com os anos adquiriu sólida formação teórica e técnica se tornando trombonista, arranjador, maestro, jazzista, líder de banda e produtor. Em 1955 formou a própria orquestra a qual associava vozes masculinas e femininas, metais com clarinetes, pistons, sax altos, trompas e trombones numa identidade única e inconfundível.

Os números de Ray Conniff são impressionantes. Em mais de quarenta anos de carreira, infelizmente interrompida com sua morte em 12 de outubro de 2002, aos 85 anos, o norte-americano gravou em torno de 55 álbuns, vendeu 70 milhões de cópias, ganhou nove discos de ouro, um de platina, além do Grammy pela interpretação de “Somewhere My Love”.

Conniff tinha forte ligação com nosso país. Foram várias apresentações em solo brasileiro, a primeira delas nos anos sessenta no Festival Internacional da Canção, como convidado do produtor e maestro Henry Mancini. Conduzindo uma orquestra formada por músicos e coral inteiramente brasileiros, levou a plateia do Maracanãzinho ao êxtase interpretando “Aquarela do Brasil”, “Besame Mucho” e a já citada “Somewhere My Love”.

O maestro realizou inúmeras turnês pelo planeta sempre reverenciando a música dos países em que se apresentava. Dentre sua gigantesca discografia estão “Live Europa Tournee” (1969), “Ray Conniff In Britain” (1973), “Live In Japan” (1975) e “The Nashville Conection” (1982).

Ironicamente, outra mostra de carinho e admiração pelo Brasil veio no último disco lançado por Conniff. “Do Ray para o Rei”, de 2000, trazia releituras e interpretações orquestradas das músicas de Roberto Carlos, entre elas, “Amigo”, “Café da Manhã”, “Lady Laura”, “Nossa Senhora”, “Cama e Mesa” e “A Distância”.

Nesta apresentação única no Teatro Fernando Torres, os fãs terão uma experiência inesquecível com rigorosa fidelidade aos arranjos instrumentais e vocais originais. Criado há mais de dez anos, “Ray Conniff – The Ultimate Tribute Show” leva emoção ao palco da zona leste num repertório com 21 músicas escolhidas a dedo, incluindo muitas surpresas. Nos telões de LED o mestre será lembrado em momentos de grande delicadeza.

SERVIÇO

Ray Conniff – The Ultimate Tribute Show 2025

Dia 7 de novembro – 21 horas

Teatro Fernando Torres

Rua Estevão Pernet, 588 – Tatuapé – São Paulo – SP

Classificação: 10 anos

Duração: 80 minutos

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/109140/