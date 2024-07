Hangar 110 recebe o som furioso da Armada

Foto: Tiago Rossi

O grupo faz show de lançamento do novo álbum

Já que julho é o mês do rock and roll nada melhor que uma superdica para este final de semana. O quinteto Armada sobe ao palco do Hangar 110, região central de São Paulo, neste domingo, 7 de julho, em apresentação única, lançando o novo álbum, “Tales Of Treason”.

Este segundo registro discográfico do quinteto paulistano formado por Henrike Baliú (Voz), Mauro Tracco (Baixo), Ricardo Galano (Guitarra e Voz), Alexandre Galindo (Guitarra) e Arnaldo Rogano (Bateria), mostra que a veia furiosa punk rock permanece a mesma desde o lançamento do debute “Bandeira Negra”, de 2018.

Mas isso não é surpresa já que todos os integrantes, com exceção de Galano, integraram a Blind Pigs, uma das bandas mais significativas da cena punk paulistana entre as décadas de 90 e 2000.

Diferentemente do primeiro disco, “Tales Of Treason” traz as letras em inglês com produção caprichada de Átila Ardanuy e masterização de Ade Emsley, responsável pelos últimos trampos do Iron Maiden, o gigante britânico do metal.

Segundo o guitarrista Alexandre Galindo, a banda está orgulhosa de “Tales Of Treason” e certo que quem ouvir as novas músicas ao vivo vai pirar.

“Já estamos com saudades de subir no palco de novo. Estamos preparando um show com um repertório bem diferente dos últimos, para deixar mais dinâmico e poderoso e entregar tudo como gostamos e sabemos fazer”, conclui o guitarrista.

Além das novas canções “São Paulo City”, “Bullet Through The Heart”, “Wrong Side of America” e “The Rebel Sound”, faixas do disco de estreia, “Bandeira Negra”, também estarão no setlist, entre elas, “Punk da Pedreira”, “O ódio venceu”, “Tirania” e “Faca & Fogo”.

SERVIÇO

Armada

Lançamento do álbum “Tales Of Treason”

Dia 7 de julho – A partir das 18 horas

Hangar 110 – Rua Rodolfo Miranda, 110 – Bom Retiro – São Paulo

Inf: https://pixelticket.com.br/eventos/21271/armada-lancamento-do-album-tales-of-treason/ingressos