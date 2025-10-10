Grupo Tom Brasil lança o Abre Alas 2026

Foto: Carolina Keyko A empresa de entretenimento completa 30 anos com projeto visando aquecer o carnaval Objetivando reunir no mesmo […]

A empresa de entretenimento completa 30 anos com projeto visando aquecer o carnaval

Objetivando reunir no mesmo palco as grandes escolas de samba, celebrando o mais popular gênero brasileiro, vem aí o Abre Alas 2026, série de shows que servirá de esquenta para o carnaval. A criação do Abre Alas integra as comemorações de três décadas de fundação do Grupo Tom Brasil, um dos mais consolidados do país.

Em concorrida coletiva de imprensa, na última quinta-feira (9), no Tokio Martine Hall, zona sul da capital, jornalistas e profissionais de mídia, bateram papo com Christian Tedesco, presidente do Grupo Tom Brasil, entre outros ilustres do samba paulistano. Ao lado de Tedesco estavam Angelina Basílio, presidente da Rosas de Ouro, Solange Cruz Bichara Rezende, presidente da Mocidade Alegre, Rinaldo José de Andrade, o Mantega, presidente da Nenê de Vila Matilde e Alexandre Domênico Pereira, o Alê, presidente da Gaviões da Fiel.

“O Abre Alas surge num momento muito especial, pois são 30 anos de Tom Brasil, grupo de entretenimento que tem a música brasileira em primeiro lugar. Tanto é que a ideia foi homenagear Tom Jobim (1927-1994). Procuramos os presidentes das escolas que se empenharam em transformar esse sonho em realidade”, diz Christian Tedesco.

O start do Abre Alas 2026 terá shows em janeiro e fevereiro, reunindo no Tokio Marine Hall, agremiações do Rio de Janeiro e São Paulo transformando a casa numa grande avenida. No dia 16 de janeiro o TMH recebe a paulistana Mocidade Alegre, a carioca Salgueiro, tendo o cantor e compositor Dudu Nobre como convidado, abrindo os trabalhos com as imponentes baterias e a força dos enredos.

No dia 24 de janeiro Gaviões da Fiel e Vila Isabel sobem ao palco em uma noite de tradição e energia contagiante. O convidado desta apresentação será o cantor Almirzinho. Em 30 de janeiro quem faz o esquenta são as agremiações Nenê de Vila Matilde, de São Paulo, e Portela, do Rio de Janeiro, recebendo o convidado Márcio Art. E no dia 6 de fevereiro, encerrando o Abre Alas 2026, o TMH terá shows da paulistana Rosas de Ouro, da carioca Grande Rio e dos lendários Demônios da Garoa num dos maiores encontros que o samba produziu.

No final da coletiva todo mundo foi pro samba com pocket show da Gaviões da Fiel. Entre ritmistas e passistas a galera se esbaldou com enredos da agremiação da zona leste e versões sambistas para clássicos da música pop, como “Whisky a Go Go”, do Roupa Nova.

A presidente da Mocidade Alegre, Solange Bichara, sintetizou este importante momento do samba em São Paulo numa frase. “A vitória vem da luta/A luta vem da força/A força vem da união”.

O Abre Alas veio pra ficar.

SERVIÇO

Abre Alas 2026

Dia: 16 de janeiro – Abre Alas 2026 – Mocidade Alegre e Salgueiro – Participação de Dudu Nobre

Dia: 24 de janeiro – Abre Alas 2026 – Gaviões da Fiel e Vila Isabel – Participação Almirzinho

Dia 31 de janeiro – Abre Alas 2026 – Nenê de Vila Matilde e Portela – Convidado Márcio Art

Dia 06 de fevereiro – Abre Alas 2026 – Rosas de Ouro e Grande Rio – Convidado Demônios da Garoa

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/

