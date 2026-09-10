Greve da Caixa começou: veja o que funciona, como sacar dinheiro e pagar contas

A greve nacional dos empregados da Caixa Econômica Federal começou nesta quinta-feira (10) e pode afetar quem depende do atendimento presencial nas agências. Isso não significa, porém, que o cliente precise adiar pagamentos, transferências ou alguns tipos de saque.

A paralisação foi aprovada após a rejeição da proposta apresentada pela Caixa para renovar o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Segundo as entidades que representam os empregados, mais de 90% das bases sindicais que realizaram assembleias rejeitaram a proposta.

A greve é por tempo indeterminado e ocorre enquanto Caixa e representantes dos trabalhadores continuam negociando.

Para quem tem conta, recebe benefício ou precisa pagar uma conta, a principal informação é prática: os canais digitais e diferentes alternativas de atendimento continuam disponíveis.

Todas as agências da Caixa estão fechadas?

Não necessariamente.

A greve tem alcance nacional, mas isso não significa que todas as agências do país fechem ao mesmo tempo.

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A adesão pode variar conforme a região, a base sindical e a própria unidade. Uma agência pode ter atendimento reduzido, enquanto outra pode sentir impacto maior.

A Caixa orientou os clientes a utilizarem canais digitais e remotos durante a mobilização, além de caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes.

Quem precisa obrigatoriamente de atendimento presencial deve verificar a situação da unidade antes de se deslocar.

A legislação brasileira considera a compensação bancária uma atividade essencial, o que exige a preservação dos serviços indispensáveis durante a greve. Isso não significa, porém, que todas as agências precisem funcionar normalmente.

Pix e aplicativo da Caixa continuam funcionando?

A paralisação dos trabalhadores não representa a interrupção automática dos sistemas bancários.

Serviços como Pix, transferências e pagamentos pelo aplicativo continuam disponíveis pelos canais eletrônicos.

Entre as alternativas estão o App CAIXA, o Internet Banking e o CAIXA Tem. O aplicativo também permite consultar saldo, movimentar dinheiro, pagar contas e boletos e realizar Pix.

Uma eventual indisponibilidade técnica de algum sistema é uma situação diferente da greve.

Precisa sacar dinheiro? Lotéricas podem ser alternativa

As lotéricas ganham importância para quem precisa realizar uma operação presencial e encontra dificuldade em uma agência.

A rede da Caixa permite diferentes serviços bancários, respeitados os limites e as regras de cada operação.

Além de pagamentos, as lotéricas podem realizar determinados saques, depósitos e operações relacionadas a benefícios, conforme os limites e regras de cada serviço.

A própria Caixa mantém as lotéricas entre os canais indicados aos clientes durante a paralisação. Também seguem disponíveis os caixas eletrônicos, a rede Banco24Horas e os Correspondentes CAIXA Aqui.

O funcionamento de cada lotérica segue o horário do estabelecimento.

Tenho boleto vencendo. Preciso esperar a greve acabar?

Não.

O cliente não precisa esperar a normalização do atendimento presencial para pagar a maioria dos boletos.

Eles podem ser quitados por Internet Banking, aplicativos, caixas eletrônicos e outros canais habilitados. Um boleto registrado também pode ser pago em instituição diferente daquela indicada originalmente para recebê-lo.

O Banco Central informa ainda que boletos vencidos podem ser pagos com base nos dados registrados no sistema de cobrança, incluindo juros e encargos quando forem aplicáveis.

Se o boleto trouxer QR Code Pix, o pagamento também pode ser feito por Pix.

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Tributos exigem atenção maior porque podem seguir regras próprias de vencimento e arrecadação.

Bolsa Família, FGTS e outros benefícios param?

A greve não cancela benefícios nem significa, por si só, que os créditos deixarão de ser processados.

Quem já movimenta recursos pelo CAIXA Tem poderá continuar utilizando as funcionalidades disponíveis no aplicativo.

Dependendo do benefício e das regras de cada programa, também podem existir opções de saque em lotéricas, caixas eletrônicos ou correspondentes da Caixa.

A rede lotérica presta serviços ligados a benefícios e programas administrados pelo banco, o que reduz a dependência do atendimento presencial em agência.

Quem precisa realizar uma operação específica, principalmente aquelas que exigem documentos ou atendimento humano, deve consultar previamente os canais oficiais da Caixa.

Por que os empregados da Caixa entraram em greve?

A paralisação começou após os empregados rejeitarem a proposta da Caixa para renovação do ACT específico da instituição.

Um dos principais pontos de conflito é o Saúde Caixa, plano de assistência à saúde dos empregados e dependentes.

As entidades sindicais afirmam que existem também outras reivindicações apresentadas ao longo da campanha deste ano.

A negociação específica da Caixa deve ser separada da Convenção Coletiva de Trabalho geral dos bancários. A convenção nacional foi assinada nesta quarta-feira (9) e prevê reposição da inflação medida pelo INPC mais 0,6% de aumento real, além de reajustes em benefícios e outras verbas.

Na quarta-feira, Caixa e representantes dos empregados voltaram à mesa de negociação. O banco afirmou que mantém o diálogo aberto e busca um acordo. A greve, porém, começou nesta quinta-feira e continua enquanto não houver nova decisão em assembleia.

E o Banco do Brasil?

No Banco do Brasil, a situação é diferente.

A paralisação não tem adesão uniforme em todo o país. Houve bases que aceitaram a proposta apresentada pelo banco, outras que rejeitaram e decidiram continuar negociando e outras que aprovaram a greve.

Por isso, o movimento no BB não deve ser tratado como uma greve nacional com o mesmo alcance da paralisação na Caixa.

Clientes do banco também podem continuar utilizando aplicativo, Internet Banking, correspondentes bancários e demais canais eletrônicos disponibilizados pela instituição.

Até quando vai durar a greve da Caixa?

Ainda não existe uma data para terminar.

A paralisação foi convocada por tempo indeterminado, mas uma nova proposta pode mudar rapidamente o quadro.

Se houver avanço nas negociações, o conteúdo poderá ser levado para novas assembleias, que decidirão pela continuidade ou pelo encerramento do movimento.

Até lá, quem precisa movimentar dinheiro ou pagar contas deve priorizar aplicativos, Internet Banking, Pix, caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes, deixando o atendimento presencial para operações que realmente não possam ser resolvidas por outros canais.