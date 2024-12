Governo vai instalar novos radares nas rodovias em 2024. SP 332 em Caieiras e Franco terão 10 locais.

Edital será aberto em 26 de fevereiro e previsão de instalação é no primeiro semestre de 2025.

As rodovias do estado de São Paulo ganharão 649 novos radares de controle de velocidade em 2024. Desse total, 536 são equipamentos inteligentes, capazes de fazer a leitura automática das placas dos automóveis e transmitir informações em tempo real para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O edital para a contratação dos novos radares e de serviços de fiscalização e controle de velocidade será aberto em 26 de fevereiro e já pode ser consultado no site do DER-SP (número 145/2023). O investimento do governo estadual será de R$ 202 milhões. Serão escolhidas as propostas de menor valor.

As rodovias que cortam o município de Mogi das Cruzes serão contempladas com a maior quantidade de novos radares: receberão 18 novos equipamentos; seguidas de Bertioga (12 novos equipamentos); Cotia (11); Franco da Rocha (10); Pindamonhangaba (10); Suzano (10); Ubatuba (9); Santa Bárbara d’Oeste (9) e São Paulo (8).

A previsão é que os novos equipamentos sejam instalados ainda no primeiro semestre de 2024.

A lista completa com os locais de instalação dos novos radares pode ser consultada no site do DER-SP.

As rodovias que receberão novos equipamentos incluem a SP-332 (Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves), que passa por Caieiras e Franco da Rocha, onde serão instalados 10 radares

O DER confirmou a instalação de 33 radares tipo doppler na SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), mas não especificou se o mesmo modelo será usado nos novos radares.

Os radares doppler medem a velocidade média dos veículos no trecho monitorado, não adiantando frear apenas ao passar pelo radar. O sistema calcula a velocidade média no percurso e quem exceder o limite, mesmo reduzindo apenas no ponto do radar, poderá ser multado.

O trecho da SP-332 entre Caieiras e Franco da Rocha ganhará radares nos seguintes pontos:

• Km 29.7 – Caieiras (Próximo ao Sítio Aparecida)

• Km 30.3 – Caieiras (Próximo ao Sítio Aparecida)

♦ Km 33 – Caieiras (Próximo à Portaria 2 da Nova Caieiras – “Portãozinho”)

♦ Km 34.25 – Caieiras (Próximo à entrada da Cia. Melhoramentos)

♦ Km 36.15 – Caieiras (Próximo ao McDonald’s)

• Km 38.2 – Caieiras (Em frente à Bignardi-Jandaia)

• Km 39,4 – Franco da Rocha (Próximo ao Roldão)

• Km 403 – Franco da Rocha (Próximo ao Roldão)

• Km 40,5 – Franco da Rocha (Próximo ao Roldão)

• Km 48.4 – Franco da Rocha (Próximo ao Motel Estância River)

Outras rodovias das proximidades:

SP-023 Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo)

* Km 37.85 – Franco da Rocha

* Km 413 – Franco da Rocha

* Km 41.9 – Franco da Rocha

* Km 44 – Franco da Rocha

* Km 47 – Franco da Rocha

* Km 48.7 – Mairiporã

SP-036 Juvenal Ponciano de Camargo

* Km 47 – Mairiporã

* Km 44.5 – Mairiporã