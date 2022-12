Governo do Estado anuncia jovens eleitos para o Conselho Estadual da Juventude 

Dez jovens ocuparão cadeira cativa no órgão; outros sete serão suplentes

A Subsecretaria da Juventude, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), divulgou, nesta terça-feira (29), a lista dos jovens eleitos para representar a sociedade civil no Conselho Estadual da Juventude. Dez jovens ocuparão cadeira cativa no órgão, e outros sete a posição de suplentes. O mandato é de dois anos.

“Essa é a segunda turma eleita para representar a sociedade civil no Conselho Estadual da Juventude. Em 2020, iniciamos o trabalho de descentralizar os assuntos relacionados ao segmento dentro do Governo de São Paulo. Elevamos a temática com a Subsecretaria da Juventude, criamos a Casa da Juventude, formamos o primeiro Conselho e, hoje, elegemos mais dez jovens que ajudarão no compromisso com a mocidade paulista. O trabalho desenvolvido até hoje será um legado carregado por esses jovens amanhã”, afirmou o Subsecretário da Juventude, Luiz Oliveira.

Foram eleitos seis jovens Conselheiros e três suplentes pelo Grupo I – dirigentes de entidades do terceiro setor ligadas à questão da juventude, atuantes nas áreas de educação e movimento estudantil; trabalho, emprego e geração de renda; esporte e lazer; saúde e qualidade de vida; meio ambiente; diversidade religiosa, racial, étnica, sexual e de gênero; deficiência e mobilidade reduzida e cultura.

As áreas de Deficiência e Mobilidade Reduzida e Esporte e Lazer não apresentaram candidaturas habilitadas; sendo assim, caberá a próxima gestão do Governo de São Paulo realizar um novo processo de eleição para preencher as vagas restantes.

Outros quatro Conselheiros e quatro Suplentes foram eleitos pelo Grupo II – Representantes de organizações e movimentos de juventude, não constituídas juridicamente, com sede no estado de São Paulo, com pelo menos um ano de funcionamento e que tenham atuação na mobilização, organização, promoção, defesa ou garantia dos direitos relativos à temática.

Conselheiros em atuação

A principal função dos Conselheiros é propor e consolidar ações que estão sendo desenvolvidas em todas as Secretarias Estaduais que atendem o público jovem de 15 a 29 anos de idade. Os jovens Conselheiros atuarão no desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a juventude; conscientização dos setores da comunidade para a realidade da juventude, suas necessidades e potencialidades; promoverão campanhas de conscientização e programas educativos, particularmente junto a instituições de ensino e pesquisa, empresas, veículos e comunicação e outras entidades sobre as potencialidades, necessidades, direitos e deveres dos moços; apoiarão realizações e instituições nacionais ou internacionais, além de opinar e votar nas mais diversas propostas de políticas públicas.

As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, porém, são consideradas como de serviço público relevante. O mandato será de 2 anos.

Para conferir a lista completa dos Conselheiros eleitos, clique aqui.

Nomeação e Posse

Depois de divulgados os resultados, os membros da sociedade civil eleitos, juntamente com os representantes do governo, serão nomeados por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). A previsão é que a posse dos conselheiros ocorra no início de dezembro, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.