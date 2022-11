Banda Pantera e Judas Priest em São Paulo

Pantera e Judas Priest

Figurando entre as maiores bandas de metal de todos os tempos, Pantera e Judas Priest, sobem ao palco do Vibra São Paulo, na próxima quinta-feira, 15 de dezembro. Liderados por Rob Halford, um dos melhores vocalistas da história, os britânicos do Judas Priest comemoram 50 anos de estrada tendo lançado álbuns emblemáticos como “Painkiller”, “Turbo Lover”, “Rocka Rolla”, “British Steel” e “Screaming For Vengeance”. A lista de hits é enorme e, com certeza, não devem ficar de fora “Breaking The Law”, “Livin After Midnigth”, “Hot Rockin”, “You’ve Got Another Thing Comin”, “Eletric Eye” e “Lighting Strike”. Por sua vez, os americanos do Pantera chegam reformulados e com sangue nos olhos. Após um hiato de anos os integrantes remanescentes Phil Anselmo (vocal) e Rex Brown (baixo) chamaram Zakk Wilde (guitarra) e Charlie Benante (bateria) para integrar as fileiras “panterianas”. Wilde substitui Dimebag Darrel Abbot (1966-2004) e Benante assume as baquetas no lugar de Vinnie Paul Abbot (1964-2018). No set list dos americanos não devem faltar “Cemetery Gates”, “Cowboys From Hell”, “I’m Broken” e “Walk”. Showzão.

SERVIÇO

Judas Priest e Pantera – 20h30

Dia: 15 de dezembro

Onde: Vibra São Paulo

Av. das Nações Unidas, 17955 – São Paulo

Classificação etária: 18 anos

Informações: https://www.eventim.com.br/artist/judaspriest-pantera