FIRST® LEGO® League trabalha educação e robótica

Foto: Divulgação



A empresa de brinquedos criou torneio que estimula o pensamento crítico e criatividade

Ao longo de mais de noventa anos de fundação a LEGO se tornou a maior empresa de brinquedos do planeta. Especialistas do setor o classificam, com suas milhares de possibilidades de montagem, como o brinquedo perfeito no desenvolvimento cognitivo e criativo. Atravessando gerações aquele tijolinho esquecido numa gaveta pelos pais pode se encaixar nos dos filhos fazendo com que ganhem formas infinitas.

Ultrapassando os limites do simples brincar a empresa rompeu barreiras e se associando a outras corporações criou um evento que envolve tecnologia, ciência e arqueologia estimulando crianças de todo o mundo. O FIRST® LEGO® League está na segunda temporada sendo o maior torneio de robótica educacional do planeta. O calendário 2025/2026 deve mobilizar milhares de jovens no Brasil e em mais de 100 países.

Em parceria com a Positivo e o SESI o FIRST® LEGO® League incentiva o desenvolvimento de competências fundamentais para o século XXI, como pensamento crítico, trabalho em equipe, resolução de problemas e criatividade. O Educacional, área de negócios da Positivo Tecnologia, é responsável pela operação de duas categorias da competição no país: Discover e Explorer. O SESI Departamento Nacional organiza a terceira, Challenge.

“Operar essas duas categorias da FIRST® LEGO® League no Brasil é um orgulho e uma grande responsabilidade. Estamos falando de um programa que transforma a educação e impacta diretamente o protagonismo estudantil em centenas de cidades brasileiras”, afirma Alex Paiva, Head do Educacional.

As inscrições para municípios e escolas que queiram sediar etapas regionais da competição na categoria Explorer já estão abertas com demais informações em www.firstlegoleague.com.br/operação-regional