Felicidade estreia em janeiro na capital paulista

Foto: Gabriela Biló/Estadão Montagem com direção musical de Zeca Baleiro gira em torno de mulher tomada pela felicidade Já pensou […]

Foto: Gabriela Biló/Estadão

Montagem com direção musical de Zeca Baleiro gira em torno de mulher tomada pela felicidade

Já pensou se, de repente, do nada, você acordasse feliz sem nenhum motivo aparente? Parece ótimo, e esse é o desejo de muita gente, uma vez que vivemos num país com tanta coisa ruim acontecendo ultimamente. Porém, se a tal felicidade não for embora, como você se adaptaria a essa nova realidade e como os outros reagiriam?

Essas perguntas serão respondidas a partir do dia 7 de janeiro no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com a estreia de “Felicidade”, comédia musical escrita por Caco Galhardo, dirigida por Dani Angelotti e direção musical do cantor e compositor Zeca Baleiro. A cereja do bolo fica por conta da participação ao vivo do autor de “Lenha”.

“Felicidade” começou a ser gestada durante a pandemia de Covid-19. Além dos 700.000 mortos pelo terrível coronavírus o Brasil alcançou a liderança mundial em casos de depressão em 2021, de acordo com pesquisa publicada pela Universidade de São Paulo (USP). Isolado em casa, Caco Galhardo se encantou com a canção “Vai (Menina Amanhã de Manhã), do baiano Tom Zé. A partir daí começou a imaginar como seria, se no dia seguinte, a felicidade desabasse sobre as pessoas.

“Me veio essa cena de uma mulher que acorda muito feliz sem o menor motivo. No mesmo instante senti que daria uma peça. Escrevi, deixei na portaria do Tom Zé e numa tarde ele me ligou dizendo que tinha gostado. Foi como se a felicidade tivesse desabado sobre mim”, diz.

O aval de Tom Zé foi o start para a montagem. Dani Angelotti passou a trabalhar em cima do texto e dos cartoons produzidos por Galhardo. Utilizando as linguagens dos quadrinhos e da música levou para o palco um pouco de cada elemento.

Segundo ela, a mistura de linguagens foi desafio de qual caminho seguir, buscando constantemente proporcionar ao público múltiplas experiências.

Angelotti atesta que a escolha de Zeca Baleiro para criar a trilha original e assinar a direção musical foi algo natural, uma vez que o cantor maranhense tem grande experiência em composições para o teatro.

“Foi somente a partir dos encontros criativos comigo, elenco e autor que surgiu a ideia de expandir essa colaboração para além da música gravada, trazendo a presença do Zeca em cena, ao vivo, num diálogo direto com o espetáculo”, atesta a diretora.

Segundo Zeca Baleiro, quem está no palco não é um ator, mas sim seu próprio personagem o qual foi posto em ação. “É um processo sempre delicioso e divertido. Esse ‘papel’ é um exu, um anjo que canta, que conduz os destinos, algo assim…”, comenta o maranhense.

O elenco é encabeçado por Martha Nowill no papel de uma escritora tomada pela felicidade repentina, trazendo também Eduardo Estrela, Luísa Micheletti, Nilton Bicudo, Willians Mezzacapa e da percussionista Layla Silva. “Felicidade” terá temporada no teatro da região central da capital até 1° de fevereiro com sessões de quarta-feira a domingo. Confira

SERVIÇO

Felicidade

Estreia 07 de janeiro de 2026

Temporada: 07 de janeiro a 1º de fevereiro

Quartas, quintas e sextas-feiras às 20h; Sábados às 17h e 20h; Domingos às 17h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 80 minutos

Instagram: @felicidadeteatro

Ingressos a partir de R$ 70,00

Venda: www.sympla.com.br

Teatro Sérgio Cardoso

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Licia (Capacidade: 827 lugares)

R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo – SP