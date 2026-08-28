Excesso de notícias e notificações pode deixar a mente em alerta constante

Você desbloqueia o celular para responder uma mensagem. Antes de terminar, aparece uma notícia. Depois vem o aviso do banco, um e-mail, uma conversa no WhatsApp e o vídeo que alguém acabou de enviar.

Poucos minutos depois, você passou por vários assuntos e talvez nem se lembre exatamente do que pretendia fazer quando pegou o aparelho.

O problema não é apenas quanto tempo você passa no celular. É quantas vezes sua atenção precisa recomeçar.

Notícias, mensagens e aplicativos são parte da rotina. A dificuldade pode aparecer quando a atenção é convocada continuamente por novos estímulos, sem permanecer tempo suficiente em uma atividade ou encontrar intervalos reais de descanso.

Uma notificação nem precisa ser aberta para disputar sua atenção

O som, a vibração ou a tela acendendo cumprem uma função: avisar que alguma coisa aconteceu.

Isso significa competir com aquilo que você estava fazendo naquele momento.

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Um experimento publicado no Journal of Experimental Psychology observou piora no desempenho de tarefas de atenção após participantes receberem notificações no celular, mesmo quando não interagiam com o aparelho.

Na rotina, essa fragmentação pode aparecer de maneiras bastante comuns:

você começa uma tarefa e verifica o telefone várias vezes;

interrompe uma leitura porque a tela acendeu;

alterna rapidamente entre mensagem, notícia, e-mail e rede social;

abre o celular sem ter decidido conscientemente fazer isso;

termina o dia com a sensação de ter acompanhado muita coisa, mas permanecido pouco tempo concentrado em cada atividade.

Isso não significa que receber muitas notificações seja sinal de transtorno ou ansiedade. O ponto é outro: cada interrupção pode exigir uma nova mudança de atenção.

Quando isso se repete muitas vezes, podem sobrar poucos períodos longos de atenção contínua ao longo do dia.

O excesso de notícias acrescenta outra fonte de estímulo

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Estar informado é importante. Permanecer acompanhando cada atualização é diferente.

Especialmente durante crises, conflitos ou acontecimentos de grande repercussão, novas informações podem surgir durante horas.

Pesquisas realizadas em períodos de forte cobertura jornalística encontraram associação entre exposição frequente a notícias preocupantes e maior relato de preocupação, estresse ou sofrimento psicológico.

Isso não permite concluir que notícias causem ansiedade em todas as pessoas. O efeito pode variar conforme conteúdo, frequência, contexto e características individuais.

A Organização Mundial da Saúde também orienta evitar sobrecarga de informação quando o acompanhamento constante de notícias estiver aumentando agitação ou sensação de sobrecarga.

A questão, portanto, não é deixar de acompanhar o que acontece.

É perceber quando informação deixou de chegar em momentos escolhidos por você e passou a interromper continuamente o seu dia.

Mesmo parado, você pode continuar em prontidão

O celular pode estar sobre a mesa e ainda ocupar parte da atenção.

Uma mensagem pode chegar. O trabalho pode chamar. Alguém pode esperar resposta. Uma notícia importante pode aparecer.

Essa expectativa de comunicação constante também tem sido estudada em ambientes profissionais. Pesquisadores utilizam o termo telepressão para descrever a preocupação e o impulso de responder rapidamente às mensagens relacionadas ao trabalho.

A pessoa pode ter encerrado uma tarefa, sentado no sofá e até acreditado que começou a descansar. Mas continua alternando entre mensagens, vídeos, manchetes e alertas.

O corpo parou. A entrada de informação, não.

A dificuldade de descansar nem sempre começa no celular. Em muitos casos, o trabalho termina, mas pendências, decisões e preocupações continuam ocupando a atenção por horas. Entender por que parar de trabalhar não significa necessariamente que a mente conseguiu descansar ajuda a perceber por que novas mensagens e notificações encontram uma atenção que já estava sobrecarregada.

Como perceber se o fluxo digital está pesando na rotina

Notificações de mensagens, e-mails e aplicativos interrompem a rotina de trabalho e disputam a atenção ao longo do dia

Não existe uma quantidade universal de notificações considerada adequada.

Em vez de contar alertas, vale observar o que acontece com sua atenção.

Pergunte:

Eu escolho quando verificar o celular ou quase sempre respondo ao estímulo que aparece?

Também vale perceber se você:

abandona frequentemente o que estava fazendo depois de algum aviso;

sente necessidade de conferir se apareceu algo novo;

tenta descansar, mas continua passando automaticamente de um aplicativo para outro;

encontra dificuldade para ficar alguns minutos em uma única atividade sem consultar a tela.

A pergunta deixa de ser apenas “quanto tempo fiquei no celular?”.

Passa a ser também: “quantas vezes minha atenção foi interrompida?”

Um teste simples pode revelar quanto o celular interrompe você

Não é necessário desaparecer da internet nem desligar todas as notificações.

Experimente escolher um período do dia e deixar ativos apenas os alertas realmente necessários.

Mensagens importantes e chamadas podem permanecer disponíveis. Notificações de redes sociais, promoções, aplicativos pouco usados e atualizações que não exigem resposta imediata podem esperar.

Depois, observe três coisas: quantas vezes você procura o celular sem receber um aviso; quanto tempo consegue permanecer na mesma atividade; e como se sente quando não precisa responder continuamente a novos estímulos.

O objetivo não é transformar isso em mais uma obrigação. É apenas perceber quanto da sua atenção está sendo decidido por você e quanto está sendo convocado pelos aplicativos.

Também ajuda separar importante de urgente.

Uma informação pode continuar importante daqui a vinte minutos. Uma mensagem pode ser respondida quando a atividade atual terminar.

Estar informado não exige estar disponível o tempo inteiro

O celular reúne trabalho, comunicação, entretenimento, serviços e notícias em um único aparelho. Essa facilidade também permite que todos esses assuntos disputem atenção simultaneamente.

Quando cada aplicativo pode interromper qualquer momento do dia, descansar deixa de depender apenas de parar uma atividade. É preciso também encontrar períodos em que nada novo esteja exigindo resposta.

Reduzir alguns alertas não resolve sozinho sobrecarga, estresse ou dificuldade de concentração. Mas pode devolver algo que ficou raro na rotina digital: tempo suficiente para a atenção permanecer onde você decidiu colocá-la.

E existe uma diferença entre querer acompanhar as notícias e perceber que continua rolando a tela mesmo quando o conteúdo já está causando desconforto.

Essa segunda experiência merece outro olhar e será aprofundada em “Doomscrolling: por que é tão difícil parar de consumir notícias ruins”.

Estar informado é uma escolha. Ser interrompido o dia inteiro não precisa ser.