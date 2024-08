Estrela mais brilhante do Olimpo brasileiro, Rebeca Andrade é ouro no solo em Paris

Com sua sexta medalha em duas Olimpíadas, Rebeca Andrade ultrapassou os cinco pódios dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. E pode ter se despedido do solo da maneira mais perfeita possível. A ginasta disse, nos últimos dias, que deve deixar de fazer o solo, que sacrifica muito seus joelhos. Rebeca teve que passar por três cirurgias de ligamento cruzado anterior (LCA), e os joelhos sofrem com o impacto da aterrissagem.

Simone Biles, considerada uma das favoritas para a prova, realizou a série mais complexa da final. Contudo, erros durante a execução resultaram em penalidades que diminuíram sua pontuação final, deixando a norte-americana na segunda colocação. Jordan Chiles, também dos Estados Unidos, completou o pódio com a medalha de bronze após alcançar a nota de 13.766.

A conquista de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris foi mais um marco em uma carreira cheia de feitos notáveis. Com quatro pódios apenas nesta edição, a ginasta brasileira mostrou seu talento e dedicação, elevando o patamar da ginástica do país em competições internacionais. Desde seu surgimento no cenário mundial, Rebeca tem sido uma inspiração para novos atletas, demonstrando que é possível alcançar altos níveis de sucesso com empenho e determinação.

Após a cerimônia de premiação, Rebeca Andrade destacou a importância do apoio de sua equipe técnica e dos fãs ao longo de sua trajetória. Ela ressaltou que cada medalha conquistada é fruto de muito trabalho e dedicação. Rebeca também expressou sua gratidão a todos que a apoiaram em sua jornada olímpica, afirmando que pretende continuar contribuindo para o crescimento da ginástica artística no Brasil.

Com seis medalhas olímpicas em sua carreira, Rebeca Andrade se consagrou como um dos principais nomes do esporte brasileiro. Sua trajetória é marcada por desafios superados e conquistas expressivas, que a colocam no hall da fama do esporte nacional. As vitórias de Rebeca nas Olimpíadas inspiram jovens atletas a perseguirem seus sonhos e a buscarem excelência em suas modalidades.

Fonte: G1 e GE