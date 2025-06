Esperando Dodô

Foto: Divulgação

Espetáculo é inspirado nas experimentações cênicas de Samuel Beckett

Nos dias 8 e 9 de julho o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe a montagem teatral “Dodô”. Criação e interpretação do Grupo Ser em Cena – Teatro de Afásicos, o espetáculo buscou inspiração na obra de Samuel Beckett (1906-1989), considerado um dos mais influentes autores/escritores do século XX.

“Dodô” corrobora uma urgência da sociedade que é a inclusão e quebra de preconceitos tendo no elenco pessoas com afásia, condição neurológica que afeta a linguagem em decorrência de uma lesão no hemisfério esquerdo do cérebro. O nome da peça surgiu durante a produção de forma espontânea, em referência à sonoridade de “Esperando Godot”, um dos mais famosos textos de Samuel Beckett.

Dramaturgia e direção seguras trazem assinatura de Elisa Band e Nicolas Wahba tendo na equipe de produção fonoaudiólogos, psicóloga, figurinista, técnicos de som e designer gráfico.

“Dodô” não segue uma narrativa linear sendo um inventário de memórias criadas, pausas, ruídos e afetos.

Durante 75 minutos o público tem uma experiência imersiva com improvisações, fragmentos de fala, silêncios e movimentos, propondo a poética do intervalo, escuta e presença.

A montagem demonstra o quanto ansiamos por uma sociedade mais êquanime, harmoniosa, livre de preconceitos e inclusiva.

SERVIÇO

Dodô

Dias 8 e 9 de julho – Terça e quarta-feira, 20h30

Local: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Licia – Rua Rui Barbosa, 153 – São Paulo – SP

Duração: 75 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) –Sympla.com

Capacidade da sala: 827 lugares