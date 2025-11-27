E se fôssemos baleias? em São Paulo

Foto: Noelia Nájera Montagem do Coletivo A Digna aprofunda a crítica à mercantilização da vida e dos afetos O Galpão […]

Foto: Noelia Nájera

Montagem do Coletivo A Digna aprofunda a crítica à mercantilização da vida e dos afetos

O Galpão do Folias, em São Paulo, recebe nos dias 2, 3 e 4 de dezembro as últimas sessões do espetáculo “E Se Fôssemos baleias?”. Nova montagem do Coletivo A Digna, escrita por Victor Nóvoa com direção de Fernanda Raquel, vai ainda mais fundo na crítica à mercantilização da vida e dos afetos.

No palco da região central, vemos durante 60 minutos, as atrizes Ana Vitória Bella e Helena Cardoso interpretarem o mesmo papel: o de uma mulher trabalhadora “em um centro de distribuição numa big tech que, depois de sonhar que é uma baleia, rompe a engrenagem que captura suas horas, seus gestos e sua própria percepção de existência”.

Algo bastante significativo já que sonhar com cetáceos é ligado a redirecionamento na vida, sendo a baleia um guia. Indicado à 35ª Edição do Prêmio Shell na categoria melhor dramaturgia, “E Se fôsssemos baleias?” é minimalista, com cenografia de Renan Marcondes e figurinos de Joana Porto, “criando um universo poético, que destaca de forma sutil a transformação dos corpos, utilizando materiais que possam brincar com os efeitos luminosos”.

Trilha sonora original de João Nascimento e iluminação precisa de Matheus Brant também são essenciais na criação deste universo onírico.

Segundo Fernanda Raquel, o capitalismo de plataformas captura as nossas experiências e as transforma em dados comercializáveis para grandes empresas.

“Tudo aquilo que sentimos, pensamos e desejamos se transforma em mercadoria. Não somos mais apenas consumidores, mas o próprio produto que é consumido.A única personagem da peça, duplicada pela presença de duas atrizes – estratégia que nos ajuda a multiplicar as perspectivas – não consegue mais seguir com sua rotina diária depois de ter vivido a experiência de um sonho e percebe que a vida pode ser muito mais que a mera reprodução da máquina capitalista”, completa a diretora.

O espetáculo tem entrada franca com ingressos distribuidos no Galpão do Folias uma hora antes de cada sessão. Confira

SERVIÇO

Espetáculo E se fôssemos baleias?

Dias 2, 3 e 4 de dezembro – Terça e quarta, às 20h; quinta às 18h e 20h.

No dia 03 após o espetáculo ocorrerá um bate-papo com Maria Fernanda Vomero e Welington Andrade.

Duração: 60 minutos.

Classificação: 10 anos.

Galpão do Folias

Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília, SP.

Ingressos: Grátis distribuídos na bilheteria do teatro

Capacidade: 100 lugares

Contato: 11) 3361-2223 e (11) 3333-2837