Drácula como você nunca riu

Foto: Ale Catan
Comédia inédita no Brasil desconstrói o lendário vampiro
A partir desta sexta-feira (15) o Teatro Bravos, em São Paulo, recebe em curta temporada o espetáculo “Drácula – Um Terror de Comédia”. Protagonizada por Tiago Abravanel a montagem desconstrói o mito do Conde Drácula trazendo de forma inteligente e várias referências da cultura pop, nova visão do clássico conto gótico do irlandês Bram Stoker, de 1897.
Escrita originalmente pelos dramaturgos, atores e produtores americanos Steven Rosen e Gordon Greenberg a versão brasileira foi traduzida e adaptada por Bruno Narchi com direção de Ricardo Grasson e Heitor Garcia. Aclamada em Nova York, Londres e em cidades da Alemanha, “Drácula – Um Terror de Comédia” chega à zona oeste da capital para, em quase duas horas, arrancar gargalhadas de humanos de qualquer tipo sanguíneo.
O elenco conta ainda com Lindsay Paulino, Bruna Guerin, Ludmillah Anjos, Jefferson Schroeder e Bernardo Berro interpretando diversos personagens num jogo-rápido e intenso.
No palco acompanhamos um pacato corretor de imóveis britânico chegar às traiçoeiras montanhas da Transilvânia. Numa jornada alucinante e movido pela ganância ele deve encontrar um novo e misterioso cliente, o aterrorizante, temido e sedento por sangue, Conde Drácula. Paralelamente, vemos Jean Van Helsing, famosa caçadora de vampiros, empreender uma busca insana a “Drac” entre as terras longínquas da Inglaterra e pelas ruas de Londres.
Com realização da Palco 7 Produções, “Drácula – Um Terror de Comédia” fica em cartaz no Teatro Bravos até 12 de outubro com sessões às sextas, sábados e domingos. Confira abaixo.
SERVIÇO
Drácula – Um Terror de Comédia
Estreia: 15 de agosto até 12 de outubro
Horários: sextas às 21h, sábados às 17h e 21h, domingos às 18h
Gênero: Comédia
Duração: 100 min
Classificação: Livre
Menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Ingressos: entre R$ 25,00 e R$ 300,00
Ingressos online: https://bileto.sympla.com.br/event/107801
Teatro Bravos | 611 lugares
Rua Coropé, 88 – Pinheiros – São Paulo – SP
O Teatro possui cafeteria, acessibilidade, banheiro acessível e ar-condicionado